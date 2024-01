Bundesliga: clamoroso Bayern che crolla contro il Werder, il Leverkusen vola a +7

Milano, 22 gennaio 2024 - Calcio, spettacolo, risultati inaspettati, monete di cioccolata e partite sospese per striscioni che ostruivano le vie di fuga. Insomma, è capitato un po' di tutto in questa diciottesima giornata di Bundesliga che tra i risultati più clamorosi la sconfitta del Bayern Monaco in casa contro il Werder Brema per 1-0, oltre alla vittoria del Leverkusen al 91' grazie a Hincapié. Ripercorriamo i risultati del weekend e vediamo la nuova classifica.

I risultati del weekend

Il diciottesimo turno di Bundesliga si apre venerdì 19 alle 20:30 con la partita della Mewa Arena tra Mainz e Union Berlino. O meglio, avrebbe dovuto essere questo il primo match che però è stato rinviato a causa di una fitta nevicata che ha reso totalmente impraticabile il terreno di gioco. Si passa direttamente a sabato con la vittoria del Bochum per 1-0 contro lo Stoccarda grazie al gol di Bero al 50', partita che più che per le emozioni va segnalata per l'intervallo che è durato circa un'ora per colpa degli striscioni dei tifosi ospiti che ostruivano le vie di fuga e le uscite di emergenza. Seguono due pareggi l'1-1 tra Heidenheim e Wolfsburg e il 2-2 tra Darmstadt e Eintracht con il gol di Klarer al 95' che fa impazzire il pubblico di casa del Merck Stadion. A Colonia il Borussia Dortmund ha vita facile e vince per 0-4 grazie alla doppietta di Donyell Malen, il rigore di Fullkrug e il gol al 92' di Moukoko. In questa gara a senso unico, fa notizia il lancio di monetine di cioccolata da parte di entrambe le tifoserie in una protesta congiunta. Il motivo? Il pubblico ha voluto esprimere il proprio dissenso contro il progetto, peraltro già approvato, riguardante l'ingresso di possibili investitori esterni nella lega dei club professionistici. Nel tardo pomeriggio di sabato, il Friburgo passa per 3-2 sull'Hoffenheim, centrando così una vittoria che li porta a pari punto con l'Eintracht sesto. Dopo la prima frazione chiusa 1-0, al 55' segna il gol del +2 il nostro Vincenzo Grifo, ma tempo di rimettere la palla a centrocampo che Weghorst fa 2-1. Passano venti minuti e arriva il pari con Beier, il Friburgo sembra sciogliersi con l'espulsione di Guide a 8 dalla fine ma nel momento di massima fatica ecco la rete del decisivo 3-2 di Sallai all'85'. Il sabato si chiude con la vittoria del Leverkusen sul Lipsia per 2-3. Apre le marcature Xavi Simons dopo 7 minuti, ma Telia fa 1-1 al 47'. Openda e Tah si rispondono nel giro di dieci minuti e la partita sembra destinata a terminare in parità, ma non è della stessa idea il centrale Piero Hincapié che al 91' sull'angolo di Grimaldo ci mette la testa e segna il gol partita per la squadra di Xabi Alonso. Una vittoria incredibile impreziosita da quello che è successo domenica all'Allianz Arena: Bayern sconfitto 0-1 dal Werder Brema. Nel primo tempo si gioca a una porta sola, con i bavaresi che schiacciano gli avversari, ma non riescono a trovare l’imbucata giusta. Il Werder di fatto corre solo in contropiede e, dopo due buone chances, arriva il gol al 59' con Weiser che lascia andare un sinistro potentissimo sul quale Neuer non può nulla. Il leitmotiv della gara resta il solito: Bayern all'attacco e Werder a difendere il risultato con le unghie e con i denti. Alla fine arriva una vittoria definibile "di corto muso" per la squadra di Werner. Chiude il turno il successo dell'Augsburg in casa del Gladbach per 1-2 con Tietz e Engels che nel secondo tempo ribaltano la partita dopo la rete al 26' di Siebatcheu.

La classifica dopo 18 giornate

1) Bayern Leverkusen 48 2) Bayern Monaco 41* 3) Stoccarda 34 4) Lipsia 33 5) Borussia Dortmund 33 6) Eintracht Francoforte 28 7) Friburgo 28 8) Hoffenheim 24 9) Heidenheim 22 10) Augsburg 21 11) Wolfsburg 21 12) Borussia Mochengladbach 20 13) Werder Brema 20 14) Bochum 20 15) Union Berlino 14** 16) Mainz 11* 17) Colonia 11 18) SV Darmstadt 98 11 *una partita in meno

** due partite in meno