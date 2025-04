Pisa in preparazione per la Reggiana: Tramoni in dubbio per infortunio

È ripartito il lavoro del Pisa verso la trasferta contro la Reggiana. Alle spalle la sconfitta contro il Modena (anche se Inzaghi ha dichiarato di voler rivedere la partita, da lui definita "strana"), i nerazzurri devono riprendere la loro marcia in campionato. La notizia, però, riguarda Matteo Tramoni. Il numero 11, dopo aver saltato la sfida dell’Arena (l’undicesima assenza in campionato per il calciatore a causa di infortuni) in seguito al problema alla coscia accusato poco prima dell’intervallo a Cosenza, alla ripresa dei lavori a San Piero a Grado non ha lavorato con il resto della squadra. La stella nerazzurra si sottoporrà nella giornata di oggi a una ecografia che permetterà allo staff medico della società di avere un quadro più preciso riguardo alle sue condizioni. Filippo Inzaghi aveva parlato di "problema lieve" nell’ultima conferenza prepartita, dichiarando che la convocazione era figlia solamente di una volontà di non rischiare. La speranza è che le dichiarazioni si siano rivelate profetiche, e Tramoni possa al più presto tornare a lavorare in squadra per essere così presente nella delicata sfida contro la Reggiana di sabato. Perché ormai è cosa nota: con lui in campo il Pisa ha un’altra marcia: solo tre le sconfitte nelle ventuno gare che ha giocato, quattro nelle undici che ha saltato, nelle quali sono arrivati solamente due successi. E Inzaghi sabato già dovrà fare i conti con l’assenza, la prima in questo caso, per squalifica di un altro pilastro del suo undici: Canestrelli.

Lorenzo Vero