Tris salvezza per il Cagliari: Monza travolto 3-0 all'Unipol Domus

Cagliari, 30 marzo 2025 – Colpo salvezza del Cagliari che, tra le mura amiche dell’Unipol Domus, ritrova dopo cinque partite la vittoria travolgendo 3-0 un Monza sempre più vicino al baratro della Serie B. Tre punti pesantissimi, insomma, per i rossoblù che si portano a +6 dal terzultimo posto, attualmente occupato dall’Empoli. Gli uomini di Nicola nel primo tempo hanno lasciato il pallino del gioco a un Monza però poco concreto e dopo l’intervallo hanno alzato i decibel del loro gioco in maniera poderosa e decisiva: a stappare la gara ci ha pensato Viola al minuto numero 49 con un colpo di testa perfetto su cross dalla trequarti di Augello. Un vantaggio che ha permesso di sciogliere le briglie ai padroni di casa che nel quarto d’ora finale hanno ipotecato la vittoria con la punizione perfetta di Gaetano, autore poi dell’assist per il diagonale perfetto di Luvumbo in pieno recupero.

Primo tempo

Le squadre non perdono tempo e partono subito a viso aperto: il Monza prova a farsi vedere sulla trequarti rossoblù, ma al 7’ si fa trovare scoperto sulla ripartenza degli isolani che sull’asse Zortea-Viola creano la prima, vera occasione da rete: sul cross dell’esterno, il trequartista rossoblù stacca di testa con un ottimo terzo tempo nel cuore dell’area ma non riesce ad indirizzare bene il pallone che sfila sul fondo passando a pochi centimetri dal palo. Immediata la replica del Monza che all’11’ ci prova con Mota che, sull’imbucata di Castrovilli, calcia con poca precisione da posizione leggermente. La gara, insomma, si accende subito e, vista anche la posta in palio per la corsa salvezza, non mancano neppure alcuni momenti di tensione che vengono però superati, con il Monza che cerca di tenere in mano il pallino del gioco ma al pari del Cagliari, che fatica a trovare ampiezza sulle fasce, difetta sul piano della precisione e della concretezza al momento dell’ultimo passaggio. Il primo tempo scorre così con grande intensità ma senza particolari sussulti (al 19’ buona iniziativa del Cagliari viziata però da un fallo su Turati), almeno fino alle sue battute finali, nelle quali i brianzoli si ripresentano dalle parti di Caprile con Kyriakopoulos che calcia sull’esterno della rete. Prima dell’intervallo c’è però spazio anche per il Cagliari che crea qualche brivido nella retroguardia biancorossa con un tiro di Viola deviato sul fondo dalla schiena di Castrovilli che risolve una situazione problematica nella propria area.

Secondo tempo

All’intervallo, Nicola e Nesta decidono di non fare cambi e a ripartire meglio è decisamente il Cagliari che sblocca la situazione dopo appena 4’: tutto nasce da un cross dalla trequarti sinistra di Augello per Viola che, come già accaduto nel primo tempo, stacca di testa alla perfezione e questa volta riesce ad indirizzare il pallone sotto l’incrocio dei pali nonostante l’intervento di Turati che riesce soltanto a sfiorare il pallone. Un colpo duro per il Monza che prova a reagire con Nesta che, a mezz’ora dalla fine, inserisce Ciurria e Caprari virando sul 3-4-3. Primi Nicola risponde con la stessa moneta sostituendo Felici e l’autore del vantaggio Viola con Luvumbo e Gaetano. Con forze fresche e nuovo modulo, i biancorossi riprendono fiducia e campo, ma è il Cagliari al 71’ ad arrivare a un passo dal raddoppio con un tiro-cross del neoentrato Luvumbo, che Turati toglie con grande prontezza dall’incrocio dei pali. Il portiere del Monza, però, nulla può (e forse parte con leggero ritardo) al 72’ sulla punizione battuta al 73’ dall’altro neoentrato Gaetano che di destro incastona il pallone del 2-0 a mezza altezza. Il raddoppio mette definitivamente le cose in discesa per isolani che nel quarto d’ora finale riescono a giocare con maggiore tranquillità e, dopo aver a più riprese sfiorato il tris con con Gaetano e Pavoletti (che colpisce anche la traversa con un colpo di testa in pieno recupero), lo trovano proprio all’ultimo respiro con Luvumbo che, lanciato in profondità proprio da Gaetano, fulmina Turati con un diagonale mancino perfetto. Il tabellino

Cagliari (3-4-2-1): Caprile; Palomino, Mina, Luperto; Zortea, Adopo, Prati (dal 76’ Makoumbou), Augello; Viola (dal 60’ Gaetano), Felici (dal 60’ Luvumbo); Piccoli (dal 76’ Pavoletti). All. Nicola

Monza (3-5-2): Turati; Pereira, Izzo, D’Ambrosio; Birindelli (dal 60’ Caprari), Castrovilli (dal 60’ Ciurria), Bianco, Akpa Akpro, Kyriakopoulos (dal 74’ Vignato); Mota (dall’82’ Petagna), Keita. All. Nesta.

Marcatori: Viola (Cagliari 49’), Gaetano (Cagliari 73’), Luvumbo (92’).

Note – Ammonizioni: Luperto (Cagliari), Izzo (Monza), Keita (Monza), Piccoli (Cagliari).