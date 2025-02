Cagliari-Juventus, Thuram e Yildiz dal 1'. Probabili formazioni e orario tv

Cagliari, 22 febbraio 2025 - Cagliari e Juventus si sfidano alla Unipol Domus nel Sunday Night. I sardi dopo la vittoria col Parma e il pareggio di Bergamo con l'Atalanta cercano altri punti salvezza e un risultato di prestigio contro i bianconeri. I ragazzi di Thiago Motta, reduci dalla cocente eliminazione dalla Champions League, cercano invece di mettere in fila la quarta vittoria consecutiva in campionato per mantenere il quarto posto, attualmente condiviso con la Lazio.

I precedenti

In Serie A solamente il Milan (47) ha vinto più partite contro il Cagliari rispetto alla Vecchia Signora (45); il bilancio dei piemontesi è completato da 28 pareggi e 12 successi sardi. Rossoblù e bianconeri hanno pareggiato le ultime due sfide in Serie A, dopo cinque successi di fila della Juventus, e solo una volta hanno impattato almeno tre match di fila nella massima serie, tra il 1990 e il 1992 (serie arrivata a cinque). Inoltre Madama ha mancato il successo per tre gare di fila contro gli isolani solamente in tre occasioni, la più recente appunto nel 1992. A partire dallo scorso decennio (da inizio 2010), il Cagliari ha vinto solo una delle 26 sfide contro i torinesi in Serie A (5N, 20P), perdendo in 20 occasioni: nel periodo, solo la Lazio (22) ha battuto i sardi più volte nella competizione. Il punteggio più frequente tra Cagliari e Juventus in Serie A è l'1-1, finale di 17 incontri, il più recente dei quali nella gara di andata. I sardi hanno perso 19 partite interne contro la Vecchia Signora in Serie A (10V, 13N), contro nessuna squadra hanno fatto peggio nella competizione (19 sconfitte casalinghe anche contro Inter e Milan). Il Cagliari è rimasto imbattuto in due delle ultime quattro gare casalinghe contro la Juventus in Serie A (1V, 1N), dopo otto sconfitte consecutive; in particolare, dopo il 2-2 nell’ultimo incrocio in casa (19 aprile 2024), i rossoblù potrebbero restare imbattuti per due match interni di fila contro la Vecchia Signora per la prima volta dal 2006 (due pareggi di fila). Dopo una serie di tre gare interne in cui non ha trovato il gol contro la Juventus in Serie A, il Cagliari ha segnato in tutte le ultime quattro sfide interne contro i bianconeri nella competizione.

Le curiosità

Dopo aver chiuso il 2024 con quattro sconfitte di fila, da inizio anno nuovo il Cagliari ha perso solo due delle sette gare giocate in Serie A (3V, 2N); dopo lo 0-0 nell’ultimo turno, i sardi potrebbe ottenere due clean sheet di fila con lo stesso allenatore per la prima volta da maggio 2021, nella gestione di Leonardo Semplici. La Juventus – reduce da tre vittorie di fila – non ottiene almeno quattro successi consecutivi in Serie A dal periodo dicembre 2023-gennaio 2024 (serie di cinque); in particolare, la squadra bianconera è l’unica che da inizio febbraio ha vinto tutte le gare disputate nel torneo (3/3). Madama, vittoriosa a Como nell’ultima trasferta disputata, non ha ancora ottenuto due successi esterni consecutivi in questo campionato; l’ultima volta in cui ci è riuscita è stata tra dicembre 2023 e gennaio 2024 (tre in quel caso). La Vecchia Signora è l’unica squadra a non aver ancora subito un gol da fuori area in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei; l’ultimo gol concesso dalla distanza dai bianconeri risale a più di un anno fa (Folorunsho con l’Hellas Verona il 17 febbraio 2024). La Juventus potrebbe diventare la prima squadra a subire due gol in Serie A da Roberto Piccoli, che finora ha realizzato 19 reti a 19 avversarie diverse nella competizione; ha segnato nella sua prima sfida in Serie A contro i bianconeri, il 22 maggio 2023, con la maglia dell’Empoli, andando in gol nei minuti di recupero dopo essere entrato all’88°. Prima di Randal Kolo Muani (cinque gol e un assist), l`ultimo giocatore della Juventus che aveva preso parte ad almeno una rete (tra reti e assist) in tutte le sue prime quattro presenze in bianconero in Serie A era stato Kwadwo Asamoah nel 2012 – negli ultimi 20 anni nessuno ci è riuscito nelle prime cinque presenze con la Juventus, mentre considerando tutte le squadre l’unico è stato Krzysztof Piatek nel 2018 (sette).

Le parole di Nicola

Questo il commento di Davide Nicola alla vigilia di Cagliari-Juventus: "Ci siamo preparati in maniera intensa, affronteremo un avversario di livello. In Champions ha fatto una gara di ottimo livello, almeno per un'ora. Avremo la possibilità di costruire qualche pericolo. Per noi sarà una partita che ci metterà nelle condizioni di migliorare. Incontreremo una squadra che produce un calcio moderno. Scelte in attacco? Gaetano si sta allenando da alcuni giorni con la squadra e ha fatto la rifinitura. Non l’ho visto male, ma vorremmo che il problemino che ha avuto non si ripresentasse, quindi valuteremo il suo impiego. Coman sta centellinando il suo lavoro, potremmo imballarlo o rischiare di perderlo se volessimo affrontare i tempi. Luvumbo sta lavorando a pieno regime, magari ci può essere il timore di non aver superato a livello mentale un infortunio che è stato grave alla caviglia”.

Le dichiarazioni di Motta

"È importante tornare in campo a distanza di pochi giorni dalla trasferta in Olanda - afferma Thiago Motta in vista del match - Sarà una gara complicata a Cagliari, conosciamo le difficoltà dell’ambiente. Dobbiamo fare una grande partita per continuare il cammino in campionato. Non avremo a disposizione Veiga e Kalulu, oltre a Bremer, Cabal e Milik. Non ho dubbi che i ragazzi metteranno massimo impegno domani (domenica 23 febbraio): l’importante è dimostrare di voler ripartire subito e fare una grande prestazione. C’è la possibilità che Vlahovic giochi titolare, così come tutti gli altri. Può giocare, volendo, insieme a Kolo Muani: questa opzione si verificherà quando ci sarà l'opportunità e quando sarà la migliore scelta per la squadra. Per domani, chi starà meglio si prenderà spazio e minuti. Vedo molto bene Weah come terzino: sa essere aggressivo, sa difendere, sa vincere i duelli. Può migliorare, ma va sempre ad attaccare l’uomo. Oltre a questi aspetti, ci dà una grande mano anche in fase offensiva: sono felice di ciò che sta facendo in quella posizione. Alberto Costa sta facendo bene in allenamento da quando è arrivato: è attento, impara in fretta e ha ottime doti fisiche. Se continua a lavorare così, quando arriverà la sua opportunità saprà fare molto bene: ha fame e vedo quanto lavora quotidianamente. È contento di essere alla Juventus e vuole dimostrare tutto il suo valore: sono felice di averlo nel gruppo. Conceicao ha fatto esperienza all’Ajax e al Porto, due grandi club che sanno insegnare a giocare a calcio. Ha tanti margini di miglioramento, anche negli ultimi metri di campo: quando scegliere di dribblare, di passarla a un compagno o di cercare la porta. Ne parliamo spesso con lui: alle volte - conclude il tecnico della Juventus - deve stare più vicino alla porta per provare a fare gol, altre più aperto. L’importante è l’atteggiamento: è attento, ascolta, migliora e fino a oggi ci ha dato tanto. Sono convinto lo farà anche in futuro".

Le probabili formazioni

Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Makoumbou, Adopo; Zortea, Deiola, Felici; Piccoli. All. Nicola. Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Motta.

La designazione arbitrale

A dirigere Cagliari-Juventus sarà l'arbitro Andrea Colombo della sezione Aia di Como. Gli assistenti saranno Fabiano Preti (sezione Mantova) e Giuseppe Perrotti (Campobasso), quarto ufficiale Daniele Perenzoni (Rovereto). Al Var Daniele Chiffi di Padova, con assistente Valerio Marini di Roma 1.

Orario e dove vedere l'incontro

Cagliari-Juventus è in calendario per domenica 23 febbraio, con calcio d'inizio fissato alle 20:45. La partita verrà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per seguirla in tv, oltre all'abbonamento alla piattaforma, è necessario essere muniti di una smart tv su cui scaricare l'app, oppure si dovrà collegare al proprio televisore un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Fire Tv Stick, oppure un decoder Sky Q o una console come PlayStation 4 o 5, XboX One, One S e One X. Sarà possibile seguire il match anche in streaming, attraverso il sito o l'applicazione di Dazn.

Leggi anche: Lecce-Udinese 0-1, decide il rigore (della discordia) di Lucca