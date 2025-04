Cagliari-Fiorentina: probabili formazioni, orario e dove vederla

Cagliari, 23 aprile 2025 - In uno dei quattro recuperi della 33° giornata di Serie A, Cagliari e Fiorentina si sfidano all'Unipol Domus e vanno entrambe a caccia dei tre punti. I sardi per allontanarsi dalla zona retrocessione (sono cinque le lunghezze di margine su Venezia ed Empoli) e tornare a muovere la classifica dopo il ko di settimana scorsa contro l'Inter, mentre i toscani per scattare verso un posto in Europa, dopo i pareggi con Milan e Parma nelle ultime due giornate.

I precedenti

Il Cagliari non vince da otto partite di fila (3N, 5P) contro la Fiorentina in Serie A e in sei di queste è rimasto a secco di gol, compreso il match di andata; l’ultimo successo degli isolani contro la Viola nel torneo risale al novembre 2019 (5-2 all’Unipol Domus). I viola si sono imposti in tutte le ultime tre sfide giocate contro gli isolani in Serie A e potrebbero infilare quattro successi consecutivi contro i rossoblù per la prima volta nella competizione. I sardi hanno vinto 18 delle 42 partite totali (17N, 7P) giocate in casa contro i gigliati in Serie A: soltanto contro la Sampdoria, i sardi contano più successi (20/36) nelle gare interne del massimo torneo.

Le curiosità

Il Cagliari ha vinto l’ultimo match giocato all’Unipol Domus contro il Monza senza subire gol (3-0); i rossoblù potrebbero infilare due successi interni consecutivi per la prima volta in Serie A da ottobre-novembre 2023 e due vittorie casalinghe di fila con annesso ‘clean sheet’ per la prima volta nel torneo da aprile 2017. La Fiorentina non ha subito gol in quattro delle ultime sei gare di campionato, dopo esserci riuscita soltanto in una delle precedenti 12 partite; inoltre, la Viola potrebbe pareggiare tre incontri di fila per la seconda volta nella gestione di Raffaele Palladino in Serie A, dopo i primi tre match del torneo in corso. Il Cagliari è una delle quattro squadre ad avere raccolto più punti nel 2025 rispetto a quelli conquistati da inizio campionato fino a dicembre: 16 contro 14 per i sardi, assieme a Roma (34/20), Bologna (29/28) e Genoa (20/19). La Fiorentina è terzultima per numero di corner battuti in questo campionato: 124, più soltanto di Venezia (115) e Monza (114) e ben 33 in meno di quelli del Cagliari (157); tuttavia, la squadra toscana è, al pari dell’Inter, una delle due a vantare la media migliore corner/gol nel torneo in corso: una marcatura ogni 18 angoli calciati.

Le probabili formazioni

Cagliari (4-4-1-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Zortea, Adopo, Makoumbou, Luvumbo; Viola; Piccoli. Allenatore: Nicola. Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marí, Ranieri; Dodo, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens; Beltran, Kean. Allenatore: Palladino.

La designazione arbitrale

L'Aia ha scelto di affidare Cagliari-Fiorentina all'arbitro Livio Marinelli della sezione di Tivoli. Gli assistenti saranno Perrotti e Lo Cicero, con Monaldi nel ruolo di quarto uomo. Al Var ci sarà infine la coppia composta da Meraviglia e Massa.

Orario e dove vedere la sfida

Cagliari-Fiorentina è in calendario per mercoledì 23 aprile, con calcio d'inizio fissato alle 18:30. La partita verrà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per seguirla in tv, oltre all'abbonamento alla piattaforma, è necessario essere muniti di una smart tv su cui scaricare l'app, oppure si dovrà collegare al proprio televisore un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Fire Tv Stick, oppure un decoder Sky Q o una console come PlayStation 4 o 5, XboX One, One S e One X. Sarà possibile seguire il match anche in streaming, attraverso il sito o l'applicazione di Dazn.

