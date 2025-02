Cagliari-Juventus 0-1, Vlahovic gol: la Signora è quarta da sola

Cagliari, 23 febbraio 2025 – Quarto successo consecutivo in campionato per la Juventus, che si mette alle spalle l'eliminazione dalla Champions League espugnando l'Unipol Domus di Cagliari. Il Sunday Night della 26° giornata di Serie A termina 0-1: è il gol di Vlahovic a regalare i tre punti ai suoi. Con questa affermazione Madama sale a quota 49 punti, issandosi al quarto posto in solitaria a +2 sulla Lazio e a -8 dalla capolista Inter. I sardi invece restano a 25 punti, a +4 sulla terzultima.

Le scelte dei due allenatori

Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Adopo, Makoumbou, Deiola; Zortea, Felici; Piccoli. All. Nicola. Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, McKennie, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta.

Primo tempo

Inizio autorevole della Juventus, che prende subito in mano il controllo del match. I piemontesi pressano alto e al 12' è proprio da un recupero di Vlahovic che nasce il vantaggio ospite: il serbo scippa Mina su un retropassaggio sbagliato, salta Caprile e di sinistro fa 0-1. Il Cagliari abbozza una reazione ma le occasioni sono tutte di marca bianconera: fra il 22' e il 24 Caprile è decisivo prima su Yildiz e poi su Conceicao. Il portiere rossoblù è nuovamente fondamentale al 28', quando risponde presente su un altro tentativo di Yildiz, servito da Vlahovic. Altro giro, altra chance per la Vecchia Signora sul traversone di McKennie che Conceicao svirgola ad un passo da Caprile. Il primo squillo dei locali è firmato Zortea, il cui mancino viene bloccato da due tempi da Di Gregorio. E' l'ultima vera emozione del primo tempo, che termina con Madama avanti di una rete.

Secondo tempo

In apertura di ripresa Nicola getta in campo Luvumbo per Felici. Gli isolani cercano di essere maggiormente aggressivi e la qualità della manovra della Juventus ne risente inevitabilmente. Per i sardi va dentro pure Coman per Deiola, mentre Thiago Motta inserisce Douglas Luiz e Kolo Muani per Koopmeiners e Conceicao. Il Cagliari si appoggia quasi esclusivamente su Luvumbo, ma la difesa dei torinesi regge. Altre sostituzioni da una parte e dall'altra: Marin e Viola rilevano Adopo e Zortea; Cambiaso e Locatelli fanno spazio a Rouhi e Thuram. I locali attaccano e allora Madama cerca di far male in contropiede: al 78' Douglas Luiz smarca Vlahovic davanti a Caprile, che lo mura. Vibranti proteste degli ospiti nell'occasione per una spinta di Luperto a due mani sull'ex Fiorentina. Scampato il pericolo, i rossoblù tornano ad offendere e per poco Coman non inquadra il bersaglio grosso. Nel frattempo, arrivano gli ultimi cambi nelle file bianconere, con Mbangula che sostituisce l'acciaccato Douglas Luiz e Pavoletti per Makoumbou. Ci si avvicina al finale di gara. All'88' la mira di Zappa non è precisa e il destro si spegne non di molto sul fondo. La Vecchia Signora deve difendersi dagli assalti avversari. Il muro regge e anzi, è Yildiz ad avvicinarsi al raddoppio con un destro neutralizzato da Caprile. Kolo Muani e Mbangula non puniscono un Cagliari sbilanciassimo, ma poco male per la Juventus, che conquista la vittoria.

Il tabellino

Cagliari-Juventus 0-1

Cagliari (4-4-1-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Zortea (68′ Viola), Adopo (68′ MAìarin), Makoumbou (84′ Pavoletti), Felici (45′ Luvumbo); Deiola (56′ Coman); Piccoli. All. Nicola. A disp. Auseklis, Sherri, Prati, Jankto, Palomino, Obert, Gaetano. Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso (71′ Rouhi); Locatelli (71′ Thuram), Koopmeiners (60′ Douglas Luiz (81′ Mbangula); Conceiçao (60′ Kolo Muani), McKennie ,Yildiz, Vlahovic. All. Thiago Motta. A disp. Perin, Pinsoglio, Alberto Costa, Nico Gonzalez.

Reti: Al 12′ Vlahovic. Note: ammonito Weah. Recupero 5' st.

