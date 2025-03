Caprile super, Luvumbo impalpabile. Felici entra e combina il pasticcio

Caprile 7. C’è su Freuler e Castro e compie una paratissima su Lucumi. Incolpevole sui gol.

Zappa 5. Regge il confronto con Dominguez, l’ingresso di Cambiaghi cambia lo spartito. Il rossoblù gli va via a ripezione, con tanto di assist per il 2-1.

Mina 5,5. Sporco ed efficace. Con l’ingresso di Cambiaghi, però è affanno puro: saltato sul vantaggio rossoblù.

Luperto 6. E’ l’unico dietro continuo, che non sbanda mai.

Augello 5. Suo il cross del vantaggio: applicato e intraprendente nel primo tempo, crolla nella difesa. Sulla punizione Lykogiannis che porta al rigore dell’1-1 libera di testa verso il centro,e si perde Orso sul 2-1.

Zortea 5,5. Copre Zappa sulle ripartenze di Dominguez e Cambiaghi, ma non ribalta mai il fronte.

Adopo 5,5. Cala come tutto il Cagliari nella ripresa, quando Ferguson e Odgaard cambiano spessore e intensità della mediana del Bologna.

Makoumbou 6. Vince tutti i duelli in mediana nel primo tempo e ci mette anche un paio di chiusure provvidenziali su Fabbian. Regge anche nel secondo tempo.

Obert 6. Con le buone o le cattive c’è sempre su Orsolini e Calabria: rimedia un giallo e Nicola lo cambia all’intervallo per non rischiare.

Luvumbo 5. Al rientro dal 1’ sbaglia tanto ed esce per un nuovo problema muscolare.

Piccoli 7. Avvia e finalizza l’azione del vantaggio, portando a spasso Lykogiannis prima ed Erlic e Lucumi poi. Fa reparto, gran partita. Il Bologna gli porta bene: terzo gol in carriera da avversario, dopo il Torino (4) è la squadra ha cui ha segnato di più. Fanno 7 in campionato e 8 in stagione per il ragazzo scoperto da Sartori all’Atalanta.

Felici 5. Entra e combina il pasticcio del rigore. Ci prova con un tiro cross, non basta.

Marin 5,5. Non riesce a girare l’inerzia a centrocampo.

Coman 5,5. Si batte, ma trova acuti.

Gaetano 5,5. Poco incisivo.

Viola ng.

All. Nicola 5,5. Blinda le fasce con un 4-4-2 e Cagliari corto e compatto, pronto a colpire in contropiede e il piano partita funziona in avvio. I cambi di Italiano e l’ingresso di Felici stravolgono il copione e non riesce più a girare l’inerzia.

Voto squadra 5,5.

Marcello Giordano