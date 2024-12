Calcio. L’attaccante Niccolò Perri ritorna ad indossare la maglia del Foligno

FOLIGNO – A Volte ritornano. L’attaccante Niccolò Perri ritorna ad indossare la casacca biancazzurra del Foligno Calcio. Perri che già in passato aveva militato nelle fila del sodalizio folignate. Perri che in questa prima parte della stagione ha fatto qualche apparizione con la maglia del Lama. Operazione che il Foligno Calcio ha definito appena ultimo l’operazione di svincolo con l’attaccante argentino Nicolas Alejandro Musso che dopo tre partite e un gol, ha lasciato il Foligno Calcio. Ad ufficializzare il ritorno di Perri alla corte di Michele Proietti una nota della società che comunica "di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Niccolò Perri per il prosieguo di questa stagione sportiva. Per Niccolò si tratta di un ritorno a casa dopo la scorsa stagione che lo ha visto andare in doppia cifra con la maglia del Falco. A Niccolò il bentornato a casa ed un sincero in bocca al lupo da parte del presidente Simone Filippetti e dell’intero organigramma societario del sodalizio biancazzurro". Come detto, contestualmente all’arrivo di Niccolò Perri, la Società comunica, di comune accordo con il calciatore, di aver provveduto alla risoluzione del rapporto contrattuale con l’attaccante Nicolas Alejandro Musso per sopraggiunte motivazioni personali. "Ringraziamo Nicolas – spiega il Foligno calcio - per quanto fatto in questa, seppur breve, esperienza al Foligno Calcio e gli auguriamo le migliori fortune per prosieguo della sua carriera". Il ritorno di Perri si è reso quanto mai urgente per colmare qualche lacuna di troppo nel settore avanzato dei falchetti che paga l’infortunio di Luca Urbanelli, da un paio di turni al palo.

C.Lu.