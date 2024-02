Calcio: le squalifiche. Insulti e minacce all’arbitro, maxi-multe

Nel dettaglio le principali squalifiche dopo le gare dello scorso fine settimana fra i dilettanti. In Promozione mmenda di 420 euro per il il Calzolaro "perché tifosi di detta società proferivano reiterati insulti e minacce nei confronti di un assistente dell’arbitro. Al 35’ del secondo tempo uno di loro scagliava violentemente un secchio di metallo contro la recinzione". In Promozione ammenda di 280 euro per i Tigrotti Morra "perché, al termine della gara, numerosi tifosi riconducibili a detta società, si riversavano nei pressi del cancello posto nelle vicinanze dello spogliatoio dell’arbitro e proferivano reiterate frasi irriguardose, ingiuriose e minacciose all’indirizzo del direttore di gara. Inoltre nel primo tempo detti tifosi facevano esplodere 7 petardi". Sei turni di stop per Riccardo Biagiotti (Tuoro) perché " rivolgeva numerose ingiurie nei confronti dell’arbitro". Cinque giornate di squalifica per Matteo Biscaro Parrini (Tuoro).