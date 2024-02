Calcio, le squalifiche. Sputa a un avversario. Quattro turni di stop

Nel dettaglio le principali squalifiche dei campionati dilettantistici e giovanili del fine settimana. In Promozione 4 turni di squalifica per Niccolò Perri (Foligno) "per aver sputato in direzione di un calciatore avversario e aver ritardato l’uscita dal terreno di gioco". In Prima categoria inibizione fino al 30 giugno 2024 per il dirigente della Rivo Subasio Giuliano Proietti Maglie perché "in campo con mansioni di assistente dell’arbitro, iniziava a protestare veementemente e veniva a contatto in modo irriguardoso con l’arbitro urtandolo con il proprio corpo senza provocare dolore". Squalifica per 6 turni per il tecnico della Rivo Subasio Luca Maria Salemmi perché "espulso per aver rivolto epiteto ingiurioso nei confronti dell’arbitro, iniziava a tenere un comportamento reiteratamente protestatario e ritardava volontariamente l’uscita dal terreno di gioco". 6 giornate di squalifica anche per il tecnico della Virtus Foligno Fabio Giannò perché "espulso per frasi ingiuriose nei confronti dell’arbitro, millantava la possibilità di far cessare la carriera dell’arbitro". Nel campionato Under 19 A2, squalifica di 8 turni per Iulian Ioan Zoitanu della Pro Ficulle "per aver tenuto un comportamento minaccioso e violento nei confronti del direttore di gara".