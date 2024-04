Calcio serie D: domenica fondamentale per le umbre. Trestina , al Casini arriva il fanalino di coda Cenaia. L’Orvietana fa visita al San Donato Tavarnelle

Una domenica fondamentale per le umbre di serie D a 5 giornate dalla fine. Al Casini arriva il fanalino di coda Cenaia e il Trestina deve assolutamente fare bottino pieno per mettere la parola fine alla corsa salvezza. I bianconeri di Ciampelli hanno 6 lunghezze di vantaggio sulla zona playout e 15 sul terzultimo posto, occupato dal Real Forte Querceta. Vincere vorrebbe dire toccare quota 41 con la matematica a certificare una permanenza in serie D che, in ogni caso, è ormai cosa fatta. Lo stesso non si può dire per Orvietana e Sansepolcro. L’Orvietana, quintultima in classifica, sarà di scena in casa del San Donato Tavarnelle che precede i biancorossi di 7 lunghezze. La salvezza diretta dista 6 lunghezze ma per Greco e compagni il vero obiettivo è chiudere la regular season al sestultimo posto con un margine di vantaggio di 8 punti dalla terzultima, che consentirebbe all’Orvietana di centrare la salvezza senza disputare i playout. Un autentico spareggio, invece, è quello che attende il Sansepolcro quartultimo, di scena a Forte dei Marmi contro il Querceta terzultimo a 5 punti dai biturgensi. Sarà l’esordio in panchina per Fabio Catacchini, promosso dagli Allievi, mentre Marco Croce, tra i protagonisti della cavalcata che ha riportato i bianconeri in serie D la scorsa stagione, è il nuovo allenatore della Juniores dopo aver appeso gli scarpini al chiodo.