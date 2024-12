Calcio serie D. Il Trestina vince e si tira fuori dai playout. Bambini: "Ma la classifica è bene non guardarla»

Prima dell’ultima trasferta in terra toscana, il presidente del Trestina Leonardo Bambini aveva fatto tappa all’outlet a Valdichiana. Siena-Trestina 0-1. Al 90’ di Ghiviborgo-Trestina 1-4, c’è chi era sicuro che il presidente avesse ripetuto il rituale… "Per fortuna stavolta abbiamo vinto senza sosta. Altrimenti saremmo andati completamente fuori budget con queste trasferte…". Leonardo Bambini se la ride e con lui tutto il Trestina che si gode il magic moment dei bianconeri. Grazie alla vittoria del Carraia, la formazione di Calori è, per la prima volta dall’inizio del campionato, fuori dai playout. "Ma la classifica – avverte subito il presidente – è bene non guardarla. Almeno adesso. Anche perché, altrimenti, ci sarebbe da recriminare. Non voglio parlare del passato recente ma i 2 punti persi contro il Montevarchi per colpe soprattutto non nostre, gridano ancora vendetta". Sta di fatto che con i 7 punti collezionati nelle ultime 3 gare, il Trestina ora è ad una lunghezza dalla sestultima piazza. Domenica al Casini arriverà il Seravezza e l’ultima sfida prima della sosta vedrà i bianconeri di scena ad Orvieto. Buone notizie anche dal neo acquisto Marcucci, subito in gol all’esordio, e da De Souza, prelevato dal campionato di Promozione, mattatore anche contro il Ghiviborgo con una doppietta. "Non voglio parlare dei singoli – chiosa Bambini – ma di un gruppo rinnovato in estate che adesso comincia a conoscersi e che, grazie anche al lavoro del mister, ha iniziato a trovare la giusta quadratura. Avanti così".