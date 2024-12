Milan, dubbio Pulisic. In forse per la Roma. Ma il rinnovo è pronto

Capitan America sta tornando. La lesione al polpaccio, rimediata con l’Atalanta, ha tenuto ai box il rossonero più incisivo sotto porta (8 gol e 6 assist) per tre partite. Ieri, alla ripresa degli allenamenti a Milanello sotto gli occhi dell’ad Furlani, Pulisic ha lavorato a parte (come Musah). Fonseca potrebbe non rischiarlo con la Roma domenica e rilanciarlo in Supercoppa il 3 gennaio contro la Juventus. Potrebbe, perché la classifica scotta e lo statunitense è una pedina unica. In gruppo, invece, Bennacer, Jovic e Morata.

Per Leao, oltre che per Loftus-Cheek e Okafor, c’è ancora da aspettare. Non aspettano a Casa Milan in merito al contratto di Pulisic: sul tavolo, la volontà di far valere l’opzione di un anno in più sul contratto in scadenza a giugno 2027, con ritocco dell’ingaggio da 4 a 5 milioni. L’ex Chelsea è apprezzato dalle big (Liverpool, ad esempio): sarebbe un’operazione “alla Reijnders“, seguito invece da City e Barcellona tra le altre. Intanto, la Juventus bussa ancora: dopo aver versato 3,3 milioni quest’estate per il prestito oneroso di Kalulu, sarebbe pronta a chiudere il trasferimento definitivo con gli altri 14 (più 3 di bonus) concordati.

Non solo: in partenza anche un’offerta attorno ai 25 milioni per il “desaparecido“ Tomori, magari mettendo sul piatto anche Danilo (apprezzato dal Napoli). In primis, però, i rinnovi. Mancherebbe solo l’annuncio per Maignan (in scadenza a giugno 2026, fino al 2029, da 3,2 a 5 milioni), mentre per Theo Hernandez continua a esserci un milione di distanza tra offerta e domanda (5-6). Poi le voci sulle uscite e le entrate: sulla prima lista i nomi di Jovic e Okafor, oltre all’esubero di lusso Origi. Sulla seconda le piste non mancano: dagli esterni alti Canobbio (26 anni, Atletico Paranaense), Leweling (23 anni, Stoccarda) e Akliouche (22 anni, Monaco), ai centrocampisti Frendrup (23 anni, Genoa), Chukwuemeka (21 anni, Chelsea), Belahyane (20 anni, Verona) fino al sogno Ricci. Da comprendere, la volontà di affondare i colpi. Prima, però, l’ennesimo bivio, domenica, alle 20.45 a San Siro, contro la Roma.