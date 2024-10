Calcio serie D. L’Orvietana attende il Livorno. Rizzolo: "Abbiamo fame di punti»

ORVIETO - Tanti orvietani, è quanto augurabile, nessuno spettatore di Livorno e Provincia per decisioni inerenti all’Ordine pubblico. Sarà un tifo univoco che dovrà essere almeno pari alla portata dell’impegno. Il successo infrasettimanale ha ridato spirito ai biancorossi. Rizzolo ha un rimpianto: "qualche gol in più doveva e poteva starci". A ogni modo il livello delle prestazioni ha la freccia che punta verso l’alto: "Costruendola, avevamo fiducia che la squadra potesse arrivare a tanto. E’ un gruppo che, oltre a credere nel lavoro, è unito mentalmente e umanamente. Un esempio è quello di Berardi per la disponibilità a giocare, tre giorni dopo l’infortunio con il naso ancora convalescente. Arriveranno momenti meno facili ma atteggiamenti di questo tipo ci daranno più fiducia ad affrontarli perché contiamo su uomini veri". Sarà così con il Livorno? "Parlando con i ragazzi, ho chiesto loro di non andare in campo con il pensiero d’essere la vittima sacrificale. La fame di punti dovrà sempre essere una fedele compagna. Anche per questo, Rizzolo non da troppo valore alla classifica attuale "guai specchiarcisi". E’ contento del recupero di Fabri e dell’arrivo di Luka Simic: "Voglio ringraziare la Società innanzitutto. Luka possiede le caratteristiche per darci qualcosa che a noi mancava".

ORVIETANA: Rossi, Martini, Berardi, Ricci, Mauro, Orchi, Caravaggi, Fabri, Panattoni, Simic, Caon. All. A. Rizzolo

Roberto Pace