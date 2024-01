Calcio serie d. L’Orvietana attende il Seravezza, servono i tre punti per risalire la classifica

Il valore dei tre punti in palio con il Seravezza ha un’unica risposta, infinito. Più precisamente per l’Orvietana la cui classifica impone, senza mezzi termini, il successo. Antonio Rizzolo sta mettendo nel lavoro tanta passione e altrettante competenze. Fino a ora, però, i risultati non lo hanno ripagato. Segno evidente delle difficoltà incontrate nel fare apprendere i contenuti delle lezioni tecnico-tattiche giornaliere. Lui, a ogni modo, non molla e insiste nel motivare e puntare l’accento sul senso di appartenenza ai colori biancorossi. Gli ultimi risultati non gli hanno dato ragione, anche se, dal secondo tempo con il Sansepolcro il livello della prestazione è continuato a crescere. A Gavorrano, la squadra ha fatto solo difetto di concentrazione, fatale a determinare la sconfitta. Ma, la squadra aveva retto bene il confronto con un’avversaria che è pur sempre seconda in classifica e è da lì che deve ripartire. Quelli del Seravezza si presenteranno a Orvieto molto irritati per lo smacco della sconfitta interna e con il chiaro proposito di rifarsi da subito. All’Orvietana si chiede pazienza, ordine, determinazione, concentrazione, in una dose superiore a quanto dato fino a oggi. Cosa, che non potrà fare Vignati, di nuovo fermo causa un problema di calcificazione. All’ultima ora si è bloccato Cuccioletta e questo alza le probabilità per il forfait dell’attaccante, mentre sono in rialzo quelle di Marsili che aveva chiuso in anticipo la partitella del giovedì. Il resto, modulo compreso, è ancora custodito nella testa di Rizzolo e del suo vice Broccatelli.

ORVIETANA: Marricchi, Caravaggi, Lorenzini, Siciliano, Congiu, Mafoulou, Greco, Proia, Chiaverini, Santi, Stampete. All. Rizzolo.

Roberto Pace