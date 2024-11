Calcio serie D, poker nell’anticipo. L’Acf Foligno è da urlo. Travolta Ostia Mare

Acf Foligno

4

Ostia Mare

1

ACF FOLIGNO 4-3-3: Tognetti; Santarelli, Nuti, Schiaroli, Mancini (45’ st Benedetti); Brevi, Panaioli, Settimi (36’ st Mattia); Khrebech (42’ st Cesaretti), Tomassini (22’ st Pupo Posada), Calderini (30’ st Di Cato). A disp.: Lori, Maselli, Sedran, Monanni. All.: Manni.

OSTIA MARE 4-3-3: Valori; Lazzeri (1’ st Mercuri), Di Filippo, Checchi (28’ st De Crescenzo), Rasi; Ouali (19’ st Brugi), Peres (1’ st Di Francesco), Angiulli; Proietti (1’ st Ciavarelli), Kouko, Senesi. A disp.: Morlupo, Plini, Morano, Milone. All.: Minincleri.

Arbitro : Bissolo di Legnago. Reti : 10’p.t. Brevi, 11’p.t. Khribech, 31’p.t.Calderini, 10’s.t. Tomassini, 17’ s.t. Angiulli.

Note : spettatori 250 circa. Al 42’ pt Tognetti para un rigore a Kouko. Ammoniti: Brevi, Mancini, Di Filippo, Kouko. Angoli: 3-6.

FOLIGNO – Nell’anticipo l’Acf Foligno supera 4- 1 l’Ostia Mare, allunga a 4 la striscia dei risultati positivi e continua a scalare la classifica. Una marcia da grande perchè nel confronto con i laziali gli uomini di Alessandro Manni, forse hanno disputato la più bella prestazione di questo primo scorcio di stagione. Prestazione di livello come quella che il tecnico aveva sollecitato alla vigilia. "Ho sollecitato la squadra – ha commentato Manni nel dopo partita - di entrare in campo con l’approccio giusto per provare a sorprendere l’Ostia Mare. La squadra è stata brava a mettere in atto le mie sollecitazione che hanno creato affanno alla rete laziale con un uno – due micidiale che ha indirizzato la partita nella giusta direzione. Si una prestazione di livello, lodevole da parte di tutto il collettivo che di partita in partita continua a crescere, perché le potenzialità non mancano". Acf che nonostante le defezioni di D’Urso e Ceccuzzi al 10’ trova il vantaggio: Calderini scodella in area la difesa respinge corto irrompe Brevi e realizza. Nemmeno un giro di lancette e arriva il 2 -0 Tomassini per Khribech che in diagonale trova l’angolo. Al 31’ Khribech in grande spolvero palla indietro per Calderini che sigla il 3 – 0. Sul finire del tempo l’arbitro concede il rigore all’Ostia Mare, sul dischetto va Kouko Tognetti si supera e allontana in angolo. In avvio dei secondi 45 al 10’ su cross di Calderini di testa firma il poker. L’Ostia con la forza della disperazione al 17’ accorcia le distanze con Angiulli.

Carlo Luccioni