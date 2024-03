Calcio serie D. Trestina, giornata-no. Sconfitta ad Altopascio

TAU ALTOPASCIO

TRESTINA

TAU ALTOPASCIO: Di Biagio, Zini, Alessio, Malva, Capparella, Antoni, Manetti, Lombardo, Meucci, Bruno, Biagioni. A disp.: Di Cicco, Quilici, Odianose, Piccini, Bruzzo, Bartelloni, Jokovic, Andolfi, Vellutini. All.: Venturi.

TRESTINA: Fiorenza, Dottori, Bucci, Soldani, Conti, Sensi, Belli, Omohonria, Tascini, Di Nolfo, Farneti. A disp.: Pollini, Lucchetti, Marioli, Coppini, Capecci, Bartolucci, Cardaioli, Maretti, Giuliani. All.: Ciampelli.

Arbitro: Faye di Brescia (Tonti di Brescia e Adragna di Milano). Marcatori: 14’ pt Zini, 17’ pt Capparella, 6’ st Malva, 40’ st Meucci.

NOTE: spettatori 150 circa.

Il Trestina cade anche ad Altopascio incassando la terza sconfitta di fila che lascia comunque dormire sonni tranquilli in ottica salvezza. Il Tau Altopascio porta a casa invece la terza vittoria consecutiva che proietta di nuovo i toscani in zona playoff. Il Tau la sblocca subito dopo 14 minuti. Azione insistita al limite dell’area, pallone che capita sui piedi di Zini che di esterno destro che non lascia scampo al portiere Fiorenza. Uno-due da ko perché dopo 3 minuti il Tau raddoppia: il pallone arriva sul sinistro di Capparella che da pochi passi non si fa pregare e non sbaglia firmando l’undicesimo centro stagionale. Mazzata terribile per il Trestina che fatica a reagire. Lo fa al 25’ con un’azione che si sviluppa sulla destra e pallone a seguire per Soldani che impegna Di Biagio. Il resto è un monologo del Tau. In avvio di ripresa i toscani vanno sul 3-0: gran botta di Bruno sulla quale Fiorenza pasticcia, irrompe Malva che insacca. Il poker è servito a 5’ dalla fine quando Capparella dalla bandierina pesca sul primo palo Meucci.