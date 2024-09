Una buona Carrarese cede di fronte al Sassuolo: 0-2

Pisa, 15 settembre 2024 – Cuore, gambe e organizzazione non sono bastate alla Carrarese per “scucire” un punticino ad una delle pretendenti più accreditate alla risalita in serie A. Alla lunga la maggior qualità del Sassuolo ha fatto la differenza. Calabro rivoluziona la squadra e rispetto a Catanzaro ne cambia 5 e si schiera con un più compatto 3-5-2. Dietro tornano Coppolaro e Oliana. A centrocampo si punta sul dinamismo di Zuelli e Giovane mentre in attacco debutto da titolare per Shpendi.

L’avvio è veemente con gli apuani che costringono il Sassuolo sulla difensiva senza creare, però, pericoli. Col passare dei minuti il pressing azzurro si fa meno intenso ed asfissiante ed esce fuori nelle ripartenze la forza dei neroverdi. Sono loro ad andare ripetutamente al tiro nella fase centrale del tempo: al 12’ rasoterra a lato di Pierini, al 14’ botta di Doig respinta da Bleve, al 23’ Thorstvedt e al 27’ Boloca sono imprecisi. La Carrarese gioca ma fatica ad arrivare alla conclusione. La prima è su punizione centrale di Schiavi al 37’, la seconda un minuto dopo su gran botta a lato di Zuelli. L’ultimo squillo al 44’ è di Mulattieri con un diagonale a fil di palo.

Nella ripresa il Sassuolo riparte forte e Bleve in uscita nega subito il gol al Thorstvedt. Sul fronte opposto Giovane costringe alla parata Moldovan ma sono gli ospiti a spingere tanto. Bleve si supera su colpo di testa ravvicinato di Mulattieri e poi para anche su Laurienté. Il portierone compie, però, più avanti un errore di disimpegno che può costar caro. Gli apuani segnano al 62’ con Shpendi sulla sponda di Imperiale ma il gol è annullato per fuorigioco precedente di Coppolaro. Il match si sblocca in un momento di stanca con Mulattieri che al 77’ si gira in area lasciato colpevolmente libero. Le reazione degli azzurri si concretizza nei tiri di Bouah e Belloni parati facilmente da Moldovan. In pieno recupero Thorstvedt piazza anche il colpo del ko.

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Coppolaro, Oliana (64’ Hermannsson), Imperiale; Zanon (57’ Bouah), Zuelli (57’ Capezzi), Schiavi, Giovane (78’ Panico), Cicconi (78’ Belloni); Panico, Finotto; Shpendi. A disp. Chiorra, Guarino, Illanes, Palmieri, Cherubini, Cerri, Capello. All. Calabro. SASSUOLO (4-3-3): Moldovan; Paz, Lovato, Romagna, Doig; Iannoni (85’ Lipani), Boloca (73’ Obiang), Thorstvedt; Pierini (85’ Odenthal), Mulattieri, Laurienté (62’ Volpato). A disp. Satalino, Missori, Pieragnolo, Toljan, Moro, Antiste, Muharemovic, Russo. All. Grosso.

Arbitro: Mariani di Aprilia; assistenti Bindoni di Venezia e Tegoni di Milano; quarto uomo Vingo di Pisa; VAR Volpi di Arezzo; A-VAR Fourneau di Roma 1.

Marcatori: 77’ Mulattieri (S), 94’ Thorstvedt (S).

Note: spettatori 2777 per un incasso di 28.856 euro; angoli 2-1; ammoniti Obiang, Pierini; recupero 0’ e 5’.

Gianluca Bondielli