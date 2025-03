Castelfidardo, l’allenatore dei biancoverdi vuole tutti sul pezzo per un finale di stagione importante senza altri squalificati. Le date di playoff e playout. Il mantra di Giuliodori: "Ripartire bene, stop cartellini»

"Ripartire bene" ha predicato in settimana mister Marco Giuliodori alla squadra. Il Castelfidardo dovrà essere cinico e determinato sin dal primo pallone domenica a Notaresco anche se davanti non potrà contare sul capocannoniere della squadra, Nanapere, che finora ha realizzato dieci reti. A proposito di cartellini la squadra di Giuliodori dovrà fare molta attenzione, perché in odore di squalifica ci sono quattro giocatori in diffida: Fossi, Imbriola, Morganti e Vecchio. Durante la sosta mister Giuliodori avrà lavorato anche su questo aspetto. Nella seconda parte di campionato troppi cartellini rossi sono stati sventolati ai giocatori biancoverdi, da Elezaj a Teramo, poi Fabbri contro il Chieti, Morganti e Osama sempre in una partita casalinga, quella vittoriosa contro il Sora, e nell’ultimo turno il rosso sventolato poco dopo la mezz’ora a Nanapere. "Una cosa su cui dobbiamo migliorare è sicuramente la gestione dei cartellini - ammette l’allenatore dei fidardensi -. Bisogna fare più attenzione, non concedere questi regali agli avversari". Quella dei cartellini è sicuramente una delle poche note negative di una stagione fin qui positiva di Fabbri e compagni.

BIGLIETTI. I biglietti per la partita Notaresco-Castelfidardo in programma domenica (ore 14:30 nello stadio Vincenzo Savini di Notaresco) sono in vendita sul circuito "CIAOTICKETS" sia online che nei punti vendita autorizzati fino alle ore 12 di domenica. La biglietteria ospiti rimarrà chiusa il giorno della gara. Il costo del biglietto è di 15 € più diritti di prevendita (entrata gratuita per gli under 14) Per i tifosi fidardensi sono disponibili 300 biglietti per il settore ospiti (tribuna laterale scoperta).

PLAYOFF E PLAYOUT. Il Dipartimento Interregionale ha reso note le date in cui si giocheranno i playoff e i playout di D. I primi scatteranno l’11 maggio con finali una settimana dopo. I playout invece si disputeranno l’11 maggio. Fischio d’inizio fissato sempre alle ore 16. Due le retrocessioni dirette (17esima e 18esima classifica) alla fine della stagione regolare, mentre gli spareggi salvezza verranno disputati dalla 13^ alla 16^ con la regola del distacco in classifica minore di 8 punti (16^ rispetto alla 13^ e 15^ rispetto alla 14^), altrimenti se uguale o superiore le squadre con la peggior classifica retrocederanno direttamente. Le partite si disputeranno in partita unica. In caso di parità dopo i tempi regolamentari e supplementari retrocederà la squadra con la peggiore classifica alla fine della stagione regolare.