Braunoder, che frittata. Como beffato dal Torino

di Enrico Levrini

Un errore difensivo di Braunoder costa il ko per il Como contro il Torino. Dopo un primo tempo giocato a basso ritmo, la partita si accende nella ripresa con il gol di Alieu Njie. Fabregas sceglie Goldaniga e non Iovine, per sostituire l’infortunato Van Der Brempt. Partita molto tattica all’ inizio, senza alcuna emozione fino all’ 11’ quando una triangolazione fra Strefezza e Fadera libera Paz dal limite: il suo tiro va fuori di poco. Il Como fa sempre gioco ma non va mai al tiro, con un Toro che pensa solo a difendersi. E si inizia a sentire qualche fischio all’Olimpico. La prima vera occasione è per Fadera al 24’, l’ala lariana entra in area, Coco scivola nel contrasto e si trova solo davanti a Milinkovic-Savic: la sua uscita blocca il pallone al gambiano. Il Como tiene sempre palla, Sergi ci prova dalla distanza ma il tiro è alto al 31’. Sergi Roberto s’infortuna in un contrasto in area granata e viene sostituito da Braunoder. Finalmente il Torino alza la linea d’attacco, Coco tira da fuori, ma Dossena respinge di piede. Primo vero brivido al 39’, Adams viene lanciato in contropiede da Walukiewicz, davanti ad Audero non fallisce, ma Ayroldi annulla per fuorigioco, che visto al Var appare netto. La ripresa inizia con un’occasione per Ricci, che conquista una palla vagante in area, ma il suo tiro è alto. Il Torino è più dinamico a inizio ripresa e al 9’ Goldaniga s’’immola in area, per respingere un tiro di Sanabria a solo tre metri dalla linea. I granata pressano e vanno vicini al vantaggio al 12’: Vojvoda mette un gran cross in area, dove Lazaro colpisce bene di testa con palla verso il sette, ma la mano di Audero ci arriva e respinge. La partita si accende, Nico Paz illumina al 16’, infilandosi sul fianco sinistro e serve Strefezza in area che tira a botta sicura, ma Milinkovic-Savic vola. Ora è il momento del Como, con tre palle gol consecutive in due minuti, prima Strefezza viene liberato da Perrone in area e ancora un grande Milinkovic-Savic respinge. Il portiere poi si ritrova davanti Cutrone, ma Coco in scivolata devia, infine volta Nico Paz confeziona un micidiale tiro da fuori che Milinkovic-Savic, devia quel poco per mandarlo a colpire la traversa. Dopo il miglior momento del Como, arriva il gol del vantaggio del Torino al 30’, per un’ ingenuità di Braunoder, che di testa serve indietro verso Audero, ma in modo debole, ne approfitta Njie, che s’inserisce e brucia di piatto un interdetto Audero. Entra anche Belotti fischiato dall’Olimpico, con lui il Como passa a due punte, ma non serve.