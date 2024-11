Il Como (in emergenza infortunati) ko contro l’Empoli, decide la rete Pellegri

Como – Un Como senza capo ne coda, perde a Empoli per uno a zero per un gran gol di Pellegri. Per i lariani è la terza sconfitta consecutiva, la quarta in cinque partite, un crollo dopo un buon inizio di campionato. Como in emergenza a centrocampo, Fabregas però rivoluziona la squadra con Reina in porta, Kempf spostato a centrocampo, con Engelhardt e Belotti di punta. Strefezza mette un bel pallone per la testa di Belotti al 5’, ma la palla prende l’esterno della rete. Il Como rinnovato fatica a trovare meccanismi di gioco validi e l’ Empoli sta a guardare, la prima mezz’ora di gioco è praticamente nulla, con passaggi sbagliati di entrambe le squadre che hanno paura di perdere.

Da notare al 27’ una discesa di Gyasi a destra con passaggio rasoterra, per Pellegri che viene anticipato in scivolata da Dossena. I toscani sembrano leggermente più in palla, il Como risponde solo con qualche inutile discesa di Fadera, che poi passa agli avversari o in zone di campo completamente vuote. L’ Empoli prova a pressare alto e costringe il Como, a una ragnatela di passaggi verso Reina, che quando non trova il compagno libero scaraventa in fallo laterale. Il primo tempo si chiude con un unico tiro in porta da ambo le squadre.

Il secondo tempo si apre subito, con il vantaggio dell’Empoli, lancio lungo di Gyasi, respinta corta e scoordinata di Moreno, ne approfitta Pellegri che entra in area fulmineo e in diagonale batte Reina. Erano cinque partite che l’Empoli non segnava in casa. Moreno disastroso anche al 9’, lascia spazio e pallone a Gyasi in area, che tira ma Reina respinge con il corpo. I lariani non reagiscono, e ancora l’Empoli pericoloso al 15’ con De Sciglio che da fuori costringe Reina a una parata complicata.

Fabregas per raddrizzare la partita inserisce Paz e Cutrone. Reina il migliore del Como, salva ancora la porta al 22’ su un angolato tiro di Maleh, difesa lariana inguardabile. Colombo al 25’ fa tremare ancora i lariani, servito da Pellegri sulla destra, calcia verso il sette sfiorando i pali. Gli azzurri continuano a perdere palla a centrocampo e Colombo concede il bis, questa volta di rasoterra sfiorando il palo. Il tecnico spagnolo, gioca Cerri come carta della disperazione e il centravanti al 40’ riesce in qualche modo a tirare in area, ma la palla è deviata da Viti, costringendo però Vasquez alla prima parata difficile della partita. Nel recupero una bella palla sulla destra per Cutrone, la conclusione però è da dimenticare. EMPOLI-COMO 1-0 Marcatore: Pellegri al 2' st. EMPOLI (3-5-2): Vasquez 6,5; De Sciglio 6,5, Ismajli 6, Viti 6,5; Gyasi 7, Henderson 6 (dal 38' st Marianucci sv), Haas 6 (dal 30' st Anjorin 5,5), Maleh 7, Pezzella 6,5 (dal 38' st Cacace sv); Solbakken 6 (dal 17' st Colombo 7), Pellegri 7 (dal 30' st Ekong 6). A disposizione: Seghetti, Brancolini, Junior Sambia, Tosto, Konatè. All. D'Aversa 7. COMO (4-2-3-1): Reina 6,5; Goldaniga 5, Dossena 4,5, Barba 5 (dal 17' st Paz 5), Moreno 4,5; Engelhardt 5, Kempf 5,5 ; Fadera 6 (dal 32' st Verdi sv), Da Cunha 5 (dal 40' st Cerri sv), Strefezza 5,5 (dal 17' st Cutrone 5,5); Belotti 5 (dal 32' st Gabrielloni sv). A disposizione: Audero, Sala, Iovine, Jasim, Fellipe Jack, Andrealli, Mazzaglia. All. Fabregas 5. Arbitro: Di Bello di Brindisi 6,5.