Brianzoli battuti. Illusione Djuric. La Fiorentina ribalta il Monza

Il treno del Monza verso l’Europa si ferma a Santa Maria Novella, Firenze. Ci ha sperato, Palladino: è andato in vantaggio, si è difeso fino ai cambi per cambiare l’inerzia e proprio in quel momento è arrivata la doccia gelata. Il guastafeste dei brianzoli si chiama Arthur, che al minuto 78 ha puntato la porta tagliando in due la difesa biancorossa e trovando l’angolino dove neanche il miglior Di Gregorio è riuscito ad arrivare. Sipario. Lo spettacolo era iniziato tra gli applausi: Galliani porta un pallone di fiori in tribuna dove era solito sedersi Joe Barone, sul campo il primo pallone della partita Djuric lo manda in porta di testa, su cross di Dany Mota. Vantaggio. Nella sfida ad alta quota attesa alla vigilia, la testa la alza anche la Viola dall’altra parte: la mezz’ora è passata da poco e Nico Gonzalez appoggia in rete, lasciato libero di colpire. Sul pari il Monza arretra per non rischiare la rimonta, i padroni di casa ci vanno vicini con Martinez Quarta di testa nel primo tempo, poi due volte con Mandragora in spaccata nei secondi 45. Fino all’assolo dell’ex Juventus che spezza le ali a Pessina e compagni. Il bivio di Fiorentina e Monza: i primi si ritagliano una strada in più per rimanere nel grande palcoscenico, gli altri strappano il biglietto europeo con qualche rammarico.

FIORENTINA-MONZA 2-1 (1-1)

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano 6; Kayode 6 (80’ Faraoni sv), Martinez Quarta 5.5, Milenkovic 6, Parisi 6.5 (80’ Biraghi sv); Arthur 7 (80’ Duncan), Mandragora 6.5; Nico Gonzalez 7, Barak 6.5, Castrovilli 6 (74’ Beltran 6); Nzola 5.5 (61’ Kouamé 6). A disp.: Martinelli, Christensen, Ranieri, Dodo, Comuzzo, Bonaventura, Infantino, Maxime Lopez. All.: Italiano 6.5.

Monza (4-2-3-1): Di Gregorio 6.5; Birindelli 6 (64’ Pedro Pereira 6), Izzo 5.5, Pablo Marì 6.5 (74’ D’Ambrosio 6), Kyriakopoulos 5 (46’ Caldirola 5.5); Pessina 6, Bondo 5.5; Colpani 6 (82’ Carboni V. sv), Dany Mota 6 (64’ Akpa Akpro 6), Zerbin 6; Djuric 6.5. A disp.: Sorrentino, Gori, Donati, Carboni V., Gagliardini, Vignato, Ferraris, Colombo, Caprari. All.: Palladino 6.

Marcatori: 9’ Djuric, 32’ Nico Gonzalez, 78’ Arthur.

Arbitro: Zufferli di Udine 5.5.

Note: ammoniti Parisi e Bondo. Spettatori 24.376, incasso € 432.198,00. Recupero 2’ pt e 4’ st.