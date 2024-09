COMO-bologna. Fabregas cambia. Audero tra i pali. In difesa e mediana doppio ballottaggio

Il Sinigaglia di Como, dopo il restyling estivo, è pronto ad ospitare la gara di Serie A tra i lariani e il Bologna, fischio d’inizio alle 15 con la direzione di Piccinini. I padroni di casa cercheranno di vincere la prima partita della stagione. Fabregas cambierà alcuni elementi rispetto a Udine. "Ma chi siederà in panchina dovrà essere sempre pronto, noi siamo una famiglia, conta il risultato finale, non chi gioca", dice l’allenatore spagnolo. La prima novità è la partenza di Audero in porta dal 1’. Ci saranno una serie di ballottaggi, in difesa a destra fra Iovine e Van Der Brempt, con il secondo favorito, e sulla trequarti fra Da Cunha e Paz, che se la giocano alla pari. Come difensori centrali Kempf e Dossena si sono guadagnati i galloni di titolari, visto che Barba è fuori per un problema alla schiena. In mediana c’è l’imbarazzo della scelta, la sensazione è che partirà Sergi Roberto, con a fianco un costruttore di gioco come Perrone. Gli altri che hanno possibilità di giocare sono Mazzitelli e Braunoder. In attacco confermati Cutrone e Belotti, con alle spalle Strefezza che svarierà per tutto il campo.

(4-2-3-1): Audero; Van Der Brempt, Kempf, Dossena, Moreno; Sergi, Perrone; Strefezza, Cutrone, Paz; Belotti. All. Fabregas. Enrico Levrini