Como, cambia la panchina: via Longo, promosso Cesc Fabregas

Como – Clamoroso a Como, esonerato mister Moreno Longo, al suo posto Cesc Fabregas. La notizia certa è circolata nella serata di domenica, si attende il comunicato ufficiale della società.

Il Como di Longo si trova al sesto posto, dopo un buon avvio di stagione e la vittoria di domenica ad Ascoli. Difficile capire le motivazioni dell’esonero, arrivato proprio prima della lunga sosta per la Nazionale. Il Como con una partita ancora da recuperare e la contemporanea sconfitta dl Palermo, ha anche il terzo posto in solitario a portata di mano. Longo in queste partite ha fatto delle scelte come lasciare in tribuna giocatori come Vignali, Blanco e Arrigoni mentre Cerri e Chajia sono sempre in panchina e ad Ascoli non sono entrati. La dirigenza ultimamente ha dichiarato di puntare direttamente alla serie A e probabilmente non era soddisfatta del rendimento di mister Longo, che ha perso tre partite contro Venezia, Cremonese e Parma, rivali dirette per un eventuale promozione.

L’esonero pare sia direttamente arrivato da Dennis Wise, che anche senza mai dichiaralo pubblicamente non ha mai gradito il gioco di Longo. Rimane da capire il ruolo di Fabregas che ha alle spalle come allenatore solo 10 partite con la primavera, sarà un traghettatore in attesa di un altro allenatore o sarà l’allenatore definitivo? Probabilmente un rischio eccessivo affidare la panchina ad un allenatore senza esperienza in un campionato così difficile come la serie B. Si era intuito qualcosa nella serata organizzata dal Panathlon Como, tre settimane fa, quando Fabregas ospite d’onore, si è presentato a braccetto con il Ds Ludi, e ha rilasciato diverse opinioni sulla prima squadra. Probabilmente il cambio era stato programmato molto prima.