Como sfida Verona: Fabregas punta al decimo posto e alla settima vittoria consecutiva

Il Como a Verona (fischio d’inizio alle 20.45) per conquistare la matematica certezza del decimo posto. "Vincere a Verona sarà come il nostro scudetto, il decimo posto è il nostro obiettivo, come quello di portare a sette il numero di vittorie consecutive": Fabregas è categorico e non farà sconti a nessuno. Il tecnico spagnolo, oltre ai giocatori che hanno finito la stagione in anticipo per infortunio (Dossena, Diao e Sergi Roberto), dovrà fare a meno anche di Dele Alli per influenza. In porta torna Butez, dopo che Fabregas ha regalato contro il Cagliari l’ultima partita della carriera a Reina. Per il resto sarà la formazione che ha battuto i sardi, con Douvikas in attacco al posto di Cutrone. "Non è facile programmare il lavoro settimanale quando non sai quando giocherai, ma noi siamo famiglia, siamo gruppo e siamo pronti a superare insieme tutte queste difficoltà – assicura Fabregas –. Il Verona ha degli esterni molto forti e dovrà fare punti, noi non cambieremo mentalità, giocheremo come sempre. Mi piacerebbe vincere le ultime due e spiace che il campionato sia ormai finito, abbiamo trovato la forma migliore e i giusti meccanismi di squadra".

Probabile formazione (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Valle; Caqueret, Perrone; Strefezza, Paz, Da Cunha; Douvikas. All. Fabregas.

Enrico Levrini