Corsa alla Serie A. Como alla prova Pisa. Ma con tanti assenti

Il Como per sperare nella promozione diretta in A, deve assolutamente vincere, oggi alle 16.15, contro il Pisa. I lariani non avranno diversi giocatori disponibili, Strefezza, Abildgaard e il secondo portiere Vigorito squalificati, Kone e Baselli infortunati. Roberts non cambierà modulo ma dovrà cambiare uomini tranne in difesa dove Goldaniga e Odethal saranno i centrali e i due veloci Iovine e Sala gli esterni. A centrocampo la situazione è problematica giocheranno senza ricambi gli unici due disponibili, il giovane austriaco Brauoder e capitan Bellemo, che però deve stare attento perché è in diffida. L’assenza forzata di Strefezza mette in difficoltà i trequartisti, Roberts lo risolverà, convertendo di ruolo l’attaccante Gioacchini, mettendolo in linea con Verdi e Da Cunha, anche perché Chajia non si è allenato ieri.

Non è sicura neanche la presenza di Cutrone in attacco, appena uscito dall’influenza, che non ha permesso la sua presenza a Cremona, nel caso scenderà in campo Gabrielloni. Non ci sarà il tutto esaurito, i tifosi del Pisa non ci saranno, perché contrari alla tessera del tifoso e sono disponibili biglietti di tribuna e distinti, le biglietterie apriranno due ore prima dell’inizio. " Cutrone è completamente sfebbrato e dovrebbe partire dal primo minuto - dice Mister Osian Roberts - contro il Pisa dobbiamo fare punti, io credo ancora nel secondo posto in campionato. Non ho ancora deciso il modulo e se giocare con una o due punte, stiamo cercando di capire come giocherà l’avversario. Abbiamo diversi attaccanti, con diverse caratteristiche, utili in tutte le occasioni".

(4-2-3-1): Semper; Iovine, Goldaniga, Odenthal, Sala; Braunoder, Bellemo; Gioacchini, Verdi, Da Cunha; Cutrone.