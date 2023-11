Fabregas vuole prendersi il Como: "Siamo qui per vincere e giocare a calcio"

Riuscirà Fabregas a far giocare bene il Como e a tenere comunque un rendimento da zona playoff? E’ questa la domanda che si fanno i tifosi del Como che, pian piano, stanno somatizzando lo choc dopo l’esonero alquanto a sorpresa di Moreno Longo, cacciato domenica dopo la vittoria di Ascoli che ha proiettato la squadra al sesto posto in piena zona playoff (con una partita in meno delle altre big).

Al suo posto Cesc Fabregas, asso tra le altre di Arsenal, Barcellona e Chelsea che, dopo aver concluso la carriera l’anno scorso proprio nel team lariano, quest’anno ha incominciato la stagione allenando la Primavera 2 comasca. Ora Cesc è stato promosso ad allenatore della prima squadra e, malgrado la modalità "ad interim" comunicata dal club, i fratelli Hartono, ricchissimi proprietari del Como che hanno esonerato Longo a causa della poca spettacolarità del gioco proposto, intendono affidargli le sorti della prima squadra per il resto della stagione.

E lui, nell’intervista rilasciata al termine del primo allenamento, non ha parlato come un tecnico ad interim. "Il primo allenamento è stato positivo, c’è stata molta intensità – ha detto Fabregas –. Siamo qui per continuare a crescere come squadra e come club. I giocatori sono motivati, sanno che possiamo fare qualcosa di speciale e vogliamo raggiungere questo obiettivo (la promozione in serie A ndr). E’ una squadra di grande talento. I ragazzi li conosco bene, avendo giocato con tanti di loro l’anno scorso. Ho rispetto e ammirazione per tutti loro". Il messaggio ai tifosi è chiaro. "Vogliamo vincere, noi come loro e daremo tutto in campo per renderli felici". Giocando anche bene, altrimenti l’algoritmo potrebbe indurre gli Hartono a far saltare anche lui.

Ma come giocherà il Como di Fabregas? Difficile dirlo dopo il primo allenamento. Da buon prodotto della cantera del Barcellona e da ex blaugrana, Fabregas ha messo in campo la "sua" Primavera con il 4-3-3 e quindi tutto lascia presagire che il tecnico catalano possa adottare questo schema anche con la prima squadra, benché con Longo giocasse prevalentemente con il 3-4-3. Se decidesse per questo cambio, Fabregas avrebbe una settimana o poco più di tempo per far assorbire i dettami della difesa a 4 e del centrocampo a 3 alla sua rosa.

Intanto però per Fabregas resta da risolvere il problema legato alla mancanza del patentino da allenatore. E la società infatti, sta cercando qualcuno da affiancare allo spagnolo: in pole c’è Marco Cassetti, già membro dello staff lariano e dotato di licenza.