Il mercato. Il ds Ludi chiarisce: "Icardi e Correa?. Tengo Gabrielloni»

"Non sappiamo ancora dove giocheremo. Cercheremo una soluzione, al momento non l’abbiamo trovata". Parola di Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, intervenuto ai microfoni di Sportitalia per parlare delle strategie dei lariani. "Posso dire che Fabregas (reclamato a gran voce dai tifosi del Chelsea che lo vorrebbero in panchina) sarà certamente alla guida della squadra anche nella prossima stagione. Non c’è nessun dubbio", e questa è già una prima buona notizia dopo la promozione in serie A. Intanto impazza il totonomi anche per il mercato, dopo che negli ultimi giorni molti calciatori di statura internazionale sono stati accostati al Como. Ludi cerca di fare chiarezza. "Le voci riguardanti Icardi e Correa? Posso smentire il nostro interesse nei confronti di questi giocatori. In attacco mi tengo Gabrielloni". Tramontata l’idea Modric, si parla invece di possibili trattative per Pinamonti e Candreva.

La nuova stagione ripartirà fra poco più di un mese: il ritiro del Como sarà fatto in tre località diverse, Sardegna (nella zona di Cagliari), Spagna (Marbella, nel centro sportivo che ha ospitato la squadra a Natale) e Austria (in altura) dove si cercherà di organizzare amichevoli a livello internazionale (il Wolverhampton fra gli avversari).

G.M.