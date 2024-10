Il posticipo del Sinigaglia. Esame Lazio per il Como. Fabregas: "Una partita che dirà quanto valiamo»

Stasera alle 20,45, al Sinigaglia, il Como reduce da due sconfitte consecutive, deve fare punti contro, la Lazio, la squadra più in forma al momento, che vince in Europa e in campionato. Fabregas conta gli infortunati: Van der Brempt, non sarà in campo, dovrà scegliere uno fra Iovine e Goldaniga, con il secondo favorito, per le sue attitudini difensive, che possono meglio contrastare i forti attaccanti laziali. L’altro dubbio riguarda Sergi Roberto, che si è fatto male a Torino: l’allenatore vuole recuperarlo a tutti i costi ma difficilmente sarà in campo, i candidati sono Braunoder e Mazzitelli al fianco di Perrone davanti alla difesa, Mazzitelli è più probabile per le sue doti di incontrista. Per il resto la formazione rimarrà invariata, nonostante le tre partite da giocare in una settimana, ritmi a cui il Como non è abituato. Lo stadio sarà come sempre esaurito, con la presenza di 1200 tifosi laziali. In caso di risultato positivo, la vittoria verrà dedicata ai due super tifosi lariani Luca Cavaleri e Gaetano Malinverno, deceduti in settimana.

"E’ una partita difficile, che ci dirà quanto vale il Como - dice Fabregas -. La Lazio è fortissima in tutti i reparti e gioca con un modulo come il nostro. Hanno grande esperienza e possono farci male, con qualsiasi giocatore. La prestazione del nostro centrocampo può fare la differenza. Sarà una partita dura, che dobbiamo vincere dopo la buona prestazione contro il Torino. Purtroppo portiamo a casa pochi punti, ma io sono sereno, perché questa è la strada giusta per ottenere i grandi risultati. Van der Brempt non giocherà, preferisco averlo a posto per le prossime partite, Sergi spero che possa recuperare lui è importante per il nostro gioco, Da Cunha e Belotti, avranno le loro chance, nel corso della partita"

Probabile formazione (4-2-3-1): Audero; Goldaniga, Kempf, Dossena, Moreno; Mazzitelli, Perrone; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone.All. Fabregas.

Enrico Levrini