In campo alle 18.30 al Castellani. Como, sos centrocampo a Empoli. E Fabregas deve invertire la rotta

Complicata trasferta per il Como, al Castellani di Empoli, oggi pomeriggio alle 18.30. Fabregas, contro una squadra in lotta per la salvezza, deve riscattare un periodo da un punto in quattro gare. Molti gli assenti e tutti a centrocampo. Non convocati Sergi Roberto, Perrone, Braunoder (squalificato). Mazzitelli, il migliore contro la Lazio, è in forte dubbio come Engelhart. Il tecnico dovrà ricorrere a Baselli, fuori da molto tempo, e sperare nel recupero di almeno uno dei due acciaccati.

L’alternativa è un cambio di modulo o l’adattamento di Strefezza o Fadera a centrocampo, con Belotti in attacco di fianco a Cutrone. Altra soluzione può essere l’arretramento di Strefezza e l’inserimento di Ali Jasim, sulla destra. La difesa, punto debole dei lariani e che ha sempre incassato almeno un gol a partita, verrà completamente confermata, con l’unico dubbio di un ritorno di Iovine, sulla destra al posto di Goldaniga. Fra i possibili scenari, un utilizzo di Iovine a centrocampo, suo ruolo naturale, quando il Como era in serie C. Anche Audero è chiamato alla prova del nove, dopo la non brillante prestazione contro la Lazio, ma è difficile che Fabregas riporti Reina fra i pali. Quindi tanti problemi e scelte da dover fare all’ultimo minuto per l’allenatore spagnolo. "L’Empoli è una squadra a cui piace giocare e che porta molti giocatori in avanti", dice Cesc Fabregas.

"È un avversaria molto dinamica e aggressiva che gioca spesso uomo contro uomo, sia in fase di costruzione che di difesa. Sarà una partita interessante, ma anche molto importante. La squadra sta lavorando bene. È difficile focalizzarsi tanto sulla parte fisica perché, ovviamente, le partite sono molto ravvicinate. A livello mentale c’è tanta voglia di scendere in campo e fare una grande partita per conquistare i tre punti".

Probabile formazione (4-2-3-1): Audero; Goldaniga, Kempf, Dossena, Moreno; Baselli, Mazzitelli; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. Enrico Levrini