La sfida del Blue Energy Stadium. Il Como gioca, l’Udinese segna: Brenner condanna i lariani

di Enrico Levrini

Un buon Como perde per 1-0 a Udine, dopo una partita condotta all’ attacco dagli uomini di Fabregas che hanno difettato solo nelle conclusioni, come in occasione del rigore sbagliato da Cutrone in pieno recupero. L’Udinese vince grazie all’unico tiro in porta del primo tempo, scagliato da Brenner. Kempf, arrivato da tre giorni, viene schierato al centro della difesa con Dossena, mentre a centrocampo parte l’ex Real Perrone. Nelle prime fasi di gioco, ci sono alcune sortite con relativi cross di Iovine e Strefezza senza esito, mentre l’Udinese si accontenta degli affondi di Ehizibue. Il primo vero pericolo al 17’, sempre Iovine a destra fugge e mette in mezzo una palla che Okoye riesce solo a deviare, sfera su piedi di Da Cunha che, scoordinato, colpisce male. Bella discesa di Moreno al 31’ sulla sinistra, pallone invitante per Cutrone che di testa manda a lato. Il Como ci crede: gran palla di Strefezza al 35’ sulla destra a Belotti, che libera il sinistro, il suo tiro sfiora il palo. Altra grande occasione per i lariani al 39’, sempre Strefezza centrale per Belotti che serve di tacco Perrone in area, il suo destro però va sopra la traversa. Al primo tiro in porta l’Udinese va in vantaggio, al 43’ discesa a destra di Ehizibue, palla al limite, Brenner calcia al volo male ingannando Reina. La palla colpisce il palo interno e va in rete. Strefezza è sempre in mezzo a distribuire palloni, al 6’ ne regala un altro a Cutrone, ma il tiro è centrale. L’Udinese nella ripresa è meno timorosa, ma è il Como che va vicino al pareggio al 14’, dopo un corner di Strefezza e colpo di testa di Kempf schiacciato a terra, parato con difficoltà da Okoye. Nico Paz ci prova con un tiro da fuori al 25’ fuori di poco. Kempf e Van Der Brempt chiudono tutti gli spazi e non lasciano occasioni ai friulani. La partita si chiude con una grande occasione di Perrone, dopo un colpo di testa di Kempf: solo davanti a Okoye manda fuori. Prontera vede un tocco di mano di Payero ed è rigore. Siamo al 48’: batte Cutrone, spiazza Okoye, ma la palla va fuori.