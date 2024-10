L’ambizioso Como ad un test-verità. Terzo sold out di fila al Sinigaglia. Fabregas non si fida del Parma

Partita fondamentale per il Como, oggi pomeriggio alle 15 al Sinigaglia contro il Parma, per capire dove i lariani possono arrivare in questo campionato. Una vittoria contro una diretta concorrente per la salvezza, e rivale la scorsa stagione in cadetteria per la corsa alla promozione in massima serie, può aprire nuove interessanti prospettive per il campionato dei comaschi. La squadra di Fabregas sta giocando molto bene e attualmente naviga lontano dalla zona retrocessione (+3 dal Genoa terzultimo). Il Sinigaglia sarà per la terza volta consecutiva tutto esaurito, un record per la società lariana, che non è stato raggiunto neanche negli anni Ottanta. Saranno presenti anche i tifosi parmigiani, "a seguito della decisione del Tar della Lombardia, avvenuta nella giornata di ieri, che ha accolto la domanda di sospensione monocratica del decreto prefettizio", recita il sito ufficiale della società. Una decisione giusta, visto il buon rapporto fra le due tifoserie.

La settimana di pausa ha permesso a Fabregas di recuperare tutti gli acciaccati e di avere la rosa al completo. Gli unici dubbi riguardano la stella argentina Nico Paz e la promessa irachena Ali Jasim, ritornati a Mozzate solo ieri pomeriggio, dalle partite con le loro nazionali. Anche Van Der Brempt, infortunatosi a Napoli, è stato recuperato e sarà della partita. "Se non hanno problemi fisici, verranno sicuramente convocati e potrebbero giocare", le parole di Fabregas. " Mi è capitata più volte questa situazione quando giocavo e, durante le trasferte di ritorno con la nazionale, non vedevo l’ora di giocare con il mio club. Per di più sono ragazzi molto giovani e hanno tempi di recupero decisamente veloci". Si prospetta dunque la stessa formazione, che ha giocato a Napoli. Stesso discorso per il modulo. "Abbiamo trovato una stabilità di modulo e di giocatori" continua l’allenatore spagnolo "ed è giusto continuare su questa strada, anche se ogni partita è diversa e lo sarà anche contro il Parma, una squadra che abbiamo già affrontato la scorsa stagione e che ha cambiato poco".

E ancora: "La formazione di Pecchia è pericolosa nelle sue individualità, con giocatori come Man e Bernabè che potrebbe essere convocato a breve nella nazionale spagnola. Come Nico Paz, è molto giovane e giocare in Serie A è la situazione ideale per crescere. Potrebbero avere poco spazio giocando subito in un top club europeo, è meglio che crescano in squadre di alto livello, come Como e Parma. È solo la terza partita che giochiamo in casa, siamo quelli che ne hanno giocate meno. E anche se per il mio metodo di gioco e per la mia mentalità non fa nessuna differenza casa o trasferta, preferisco giocare al Sinigaglia: il calore del nostro pubblico ci garantisce una marcia in più".

(4-2-3-1): Audero; Van Der Brempt, Kempf, Dossena, Moreno; Sergi, Perrone; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. All. Fabregas.

Enrico Levrini