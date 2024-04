L’iniziativa della Lega cadetta. Fattore Campo sbarca a Como con gli idoli Zambrotta e Cutrone

Giornata speciale quella organizzata dalla Lega di serie B, per celebrare l’inaugurazione del terzo progetto di Fattore Campo, l’iniziativa sociale che ha come obiettivo quello di donare nuovi spazi di gioco nelle città della Serie BKT. Un segnale di continuità che conferma la sinergia tra BKT e la Lega Nazionale Professionisti B insieme al fondamentale impegno dell’amministrazione comunale di Como e al sostegno del Como 1907.

Durante ogni stagione calcistica, i tifosi hanno la possibilità di giocare a un campionato parallelo a quello disputato dalla propria squadra del cuore: giunto alla sua terza edizione, nel corso degli anni Fattore Campo si è già impegnato concretamente sul territorio inaugurando un campo di calcetto nella “Zona 167” a Lecce e un parco polivalente e inclusivo a Cosenza.

Nella stagione 2022-23 a vincere il campionato di Fattore Campo è stata, insieme a Palermo, proprio la città di Como che ha visto l’inaugurazione di un’area dedicata al calisthenics all’interno del parco di via Traù. Nell’area sono stati inoltre effettuati interventi di tracciatura delle linee del campo da basket, il posizionamento di una rete di protezione del campo da tennis e la ripiantumazione di quattro alberi.È così è stato organizzato un pomeriggio all’insegna del divertimento e della sana sportività invitando, oltre a tutta la cittadinanza, anche i giovani calciatori della scuola calcio del Como 1907. Al taglio del nastro e all’affissione di una targa celebrativa ha fatto seguito un momento dedicato all’area calisthenics appena inaugurata con dimostrazioni e lezioni aperte offerti da BKT. È poi stata allestita anche una postazione-merenda. Il momento più entusiasmante però è stato quello che ha visto la leggenda del calcio Gianluca Zambrotta e l’attaccante del Como 1907 Patrick Cutrone, entrambi nati e cresciuti calcisticamente a Como, mettersi a disposizione di tutti i presenti per foto e autografi. Presenti durante il taglio del nastro il sindaco di Como insieme all’assessore al verde, agli eventi e al marketing territoriale, Lorena Pea Event & Brand Sponsorship Manager di BKT Europe, Edoardo Busala in rappresentanza della LNPB, oltre al Como 1907 con il CEO Francesco Terrazzani e Guido Surci, managing director di Havas Play, agenzia che accompagna il percorso di BKT nel mondo dello sport sin dal suo arrivo in Italia. "Come club che ha a cuore la propria comunità, siamo stati molto felici di vedere questa iniziativa. Grazie anche alla LNPB, all’amministrazione comunale e un grande plauso a tutti i tifosi che hanno partecipato, le parole del Ceo Como 1907.

"Un plauso va ai tifosi del Como per il forte attaccamento verso i propri colori, così come desidero ringraziare tutta la società Como 1907 e l’Amministrazione Comunale della città di Como per aver conseguito un traguardo così importante, frutto di una sinergia virtuosa e costruttiva", la chiosa di Mauro Balata presidente della Lega di serie B.