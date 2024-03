Il Como non scherza: tre schiaffi al Pisa e terzo posto nel mirino

Como, 16 marzo 2024 – Meritata vittoria del Como, contro il Pisa per 3 a 1, dopo un inizio sfolgorante dei lariani, che segnano due gol nei primi dieci minuti. Squalificati Strefezza e Abildgaard, Roberts li sostituisce con Gioacchini e Braunoder.

Subito primo tiro dalla distanza di Braunoder, Loria in tuffo mette in angolo. Il corner al 2’ è battuto da Verdi sul secondo palo, dove Gabrielloni salta più in alto di tutti e di testa schiaccia la palla verso la porta, che con un probabile tocco finale di Gioacchini, finisce in rete. Al 4’ è ancora Gabrielloni a lanciare in contropiede Gioacchini, che viene anticipato in uscita da Loria: Ferrieri Caputi assegna il rigore, che poi viene revocato al Va.

Il raddoppio è solo rinviato al 10’: Loria e Marin non si intendono, il difensore restituisce male il pallone che finisce sul palo: ne approfitta con Bellemo che a porta vuota insacca. Il primo tiro del Pisa al 24’ con Beruatto da fuori, Semper blocca senza difficoltà.

Occasione in area per Moreo al 35’, ma Goldaniga con il corpo riesce a deviare. Il Pisa inizia la ripresa con un altro piglio, al 3’ Beruatto, scatta sulla sinistra, entra in area su cui arriva a Barbieri: Semper para ma il pallone supera la linea. Il Como risponde cambiando tre giocatori e Chajia va vicino al gol al 14’. Il Como è un po' sulle gambe, forse per il primo caldo, l’unico frizzante è Chajia, che da fuori area al 25’ sfiora l’incrocio dei pali. Il Pisa pressa alto ma Bellemo ruba palla al limite della propria area e parte come una freccia verso la porta pisana: scarico a sinistra Fumagalli, che vede dall’altra parte Cutrone che, tutto solo, controlla e fredda di destro Loria in uscita.

Il tabellino

COMO-PISA 3-1 (2-0)

Marcatori: Gabrielloni al 2', Bellemo al 10' pt; Barbieri al 5', Cutrone al 33' st.

COMO (4-2-3-1): Semper 6,5; Iovine 6,5, Goldaniga 7, Odenthal 6,5, Ioannou 6 (dal 44' st Sala sv); Braunoder 6,5, Bellemo 7,5; Da Cunha 6,5 (dal 39' st Rispoli sv), Verdi 6 (dal 10' st Fumagalli 6,5), Gioacchini 6,5 (dal 10' st Chaija 7); Gabrielloni 7 (dal 10' st Cutrone 7). A disposizione: Piombino, Sala, Solini, Curto, Ballet, Nsame, Cassandro, Barba. All. Roberts 7.

PISA (4-2-3-1): Loria 6; Barbieri 6,5 (dal 35' st Masucci sv), Canestrelli 6, Caracciolo 5,5 , Beruatto 6,5; Veloso 5,5 (dal 1' st Esteves 6,5), Marin 5; Arena 6, Touré 5,5 (dal 1' st D'Alessandro 6,5), Mlakar 6 (dal 17' st Bonfanti 6); Moreo 6,5. A disposizione: Nicolas, Leverbe, Hermannsson, L. Tramoni, Sala, De Vitis, Calabresi, Piccinini. All. Aquilani 6.

Arbitro: Ferrieri Caputi di Livorno 5,5.