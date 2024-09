Qui Como. Fabregas: "Gasp tra i top mondiali. Ma non gioco mai per difendermi»

C’è molta attesa in casa Como per la partita di domani, alle 20.45 a Bergamo, con l’Atalanta. Numerosi i tifosi fuori dal centro sportivo di Mozzate in attesa dei giocatori. Cesc Fabregas promette un Como da battaglia: "Siamo in crescita e abbiamo lavorato molto in vista di questa partita, contro una squadra di Champions , che ha vinto l’Europa League e ha uno dei migliori allenatori al mondo. Noi dobbiamo dare molto di più, di quanto abbiamo fatto contro il Bologna, abbiamo giocato bene, ma dobbiamo alzare ancora l’asticella se vogliamo competere con squadre di prima fascia". Il tecnico carica l’ambiente, poi: "Io non gioco mai per difendemi. L’ ho fatto da giocatore, lo faccio da allenatore. Sarà così anche domani: noi dobbiamo cercare i tre punti per muovere la classifica. Loro hanno un attacco straordinario con giocatori che possono inventare l’azione da gol in ogni momento, l’unico modo per metterli in difficoltà è aggredirli". In chiusura, sulla partita della Dea contro il “suo“ Arsenal: "L’ho seguita con interesse, ma ora io sono del Como e voglio solo vedere la mia squadra vincere. L’Atalanta meritava forse i tre punti in Champions, per la grande organizzazione: è stata sfortunata nelle conclusioni. Noi, con grinta e applicazione, dovremo interrompere la loro intensità di gioco". Enrico Levrini