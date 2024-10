Romelu Lukaku. Generazioni diverse

Napoli-Como non è solo la sfida fra due allenatori moderni e caratterialmente opposti, che nel recente passato hanno lavorato a braccetto in uno dei club più nobili della Premier. Domani sera al Maradona saranno di fronte la capolista e l’ambiziosa formazione lariana, con campioni affermati e giovani talenti pronti a dar spettacolo. Interessante sarà seguire il duello a distanza fra calciatori di generazioni diverse, quali Romelu Lukaku e Nico Paz. Una certezza il belga (“fedelissimo di Conte“), una promessa la spagnolo di origine argentina (la scommessa di Fabregas). Un attaccante di grande esperienza da una parte, un fantasista che sta sbocciando sul campo dall’altra. Già protagonisti in questo primo scorcio di stagione con gol e assist. E in uno stadio che porta il nome di un certo Maradona, il giovane Paz non vorrà sfigurare GM