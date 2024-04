Steso anche il Sud Tirol, il Como vede la promozione diretta in A

Como, 1 aprile 2024 – Fondamentale vittoria del Como contro il Sud Tirol per 2 a 0, anche per le inattese sconfitte di Parma e Venezia, che rilanciano i lariani verso la promozione diretta in A a sette giornate dalla fine.

Roberts schiera un Como offensivo, con due punte e Braunoder al posto dell’infortunato Verdi. Paura per il Como già al 3’ quando Semper compie una gran parata a tu per tu con Odogwu scattato in contropiede.

Gli azzurri replicano subito con un tiro al volo in area di Cutrone di poco alto sopra la traversa. Gli altoatesini si chiudono bene in difesa, però al 17’ Sala riesce a mettere un pallone interessante in area per Gabrielloni, che di testa mette a lato. Al 25’ Gabrielloni lancia in contropiede Cutrone ma il destro dell’attaccante viene parato da Poluzzi.

È il preludio al gol del vantaggio: angolo battuto da Strefezza, respinta fuori area della difesa, arriva Da Cunha che di sinistro in controbalzo trafigge Poluzzi sorprendendolo nell’angolino destro. Il Sud Tirol però sempre pericoloso: Odogwu fa da sponda in area per Rover (38’), che tira immediatamente ma Semper para in sicurezza.

La ripresa

La ripresa inizia con il fantastico raddoppio: Braunoder crossa in area da sinistra, Gabrielloni abbracciato da Masiello non riesce a liberarsi ma in rovesciata arpiona il pallone e lo mette nell’angolino alle spalle di Poluzzi. Al 7’ Strefezza filtra filtra per Cutrone, che segna di destro ma Piccinini annulla per fuorigioco.

Occasione anche per i tirolesi al 10’ con Ciervo che serve Casiraghi in area ma Semper respinge da due passi con una doppia parata. Capitan Bellemo (in diffida) si fa ammonire per un fallo a centrocampo, salterà la fondamentale trasferta di Catanzaro. Al 24’ ci prova anche Cutrone in rovesciata, ma la palla va fuori. Gran giocata di Gioacchini al 38’ che libera Chajia, ma il suo tiro va sull’esterno della rete.

Il tabellino

COMO-SUDTIROL 2-0 (1-0)

Marcatori: Da Cunha al 27' pt; Gabrielloni al 3' st.

COMO (4-4-2): Semper 7; Iovine 6,5 (dal 38' st Curto sv), Goldaniga 6,5, Odenthal 6,5, Sala 6,5; Strefezza 7 (dal 25' st Chajia 6), Bellemo 7 (dal 38' st Baselli sv), Braunoder 7, Da Cunha 7; Cutrone 6,5 (dal 25' st Gioacchini 6); Gabrielloni 7,5 (dal 17' st Abildgaard 7). A disposizione: Vigorito, Ioannou, Ballet, Nsame, Cassandro, Barba, Fumagalli. All. Roberts 7. SUDTIROL (3-4-2-1): Poluzzi 6,5; Giorgini 6,5, Scaglia 6, Masiello 6,5; Molina 6, Arrigoni 6,5, Tait 5,5 (dal 32' st Mallamo 6), Davi 7; Rover 5,5 (dal 1' st Ciervo 6), Casiraghi 5,5 (dal 32' st Rautui sv); Odogwu 6,5 (dal 19' st Merkaj 6,5). A disposizione: Drago, Arlanch, Broh, Cisco, Kofler, Peeters, Rottensteiner, Lonardi. All. Valente 6.

Arbitro: Piccinini di Forlì 6,5.