Varane, mistero fitto. La rescissione si avvicina

La pausa per le partite delle nazionali sono servite a Fabregas per rodare i meccanismi del suo sistema di gioco ed amalgamare ulteriormente la squadra, con gli ultimi arrivati dal mercato. Assenti Alieu Fadera, con il Gambia in African Nations Cup, Alì Jasim con l’Iraq nelle qualificazioni mondiali e Matthias Braunöder con l’Austria Under 21, il tecnico spagnolo sta cercando di recuperare gli infortunati Verdi e Baselli. Giovedì è stata disputata un’amichevole a porte chiuse contro, il Bellinzona, finita 3-0 per i lariani.

La rosa è al completo, tranne Varane e intorno a lui il mistero è sempre più fitto. La società non commenta e non dà notizie, ormai ad un mese dall’infortunio, nè ci sono specifiche riguardo l’entità e i tempi di recupero. Anche i media francesi si stanno interrogando, una troupe televisiva è stata respinta a Mozzate e non si ha alcuna notizia del calciatore, che è tornato a Madrid, senza specificare se e quando tornerà in città. L’ipotesi di una rescissione del contratto è sempre più vicina. Circolano voci riguardo un ritiro dal calcio o un suo passo indietro per andare a giocare in Arabia. Nel frattempo il Como ha sostituito subito il giocatore, sul mercato, con Oliver Kempft, che ha fatto molto bene a Udine.

Dal caso Varane alla questione stadio. La conferma dell’agibilità del Sinigaglia ha scatenato i tifosi lariani, che hanno acquistato tutti gli abbonamenti a disposizione, per ogni settore, in meno di cinque ore. Sabato contro il Bologna si prospetta un tutto esaurito, anche perché oggi verranno messi in vendita i pochi biglietti disponibili, lasciati a disposizione per legge, visto che molti tifosi non sono riusciti a sottoscrivere l’abbonamento. La capienza totale del Sinigaglia ora è di 10.584 posti a sedere. Saranno circa 3000 in totale i biglietti disponibili per curva, distinti e tribuna e 700 per il settore ospiti, a fronte dei 6700 abbonati, su una richiesta di oltre 15.000.