Il Como stende anche il Bari: ora la Serie A è a un passo

Il Como blinda il secondo posto solitario, con la quarta vittoria consecutiva, per 2 a 1, contro il Bari, grazie a gol di Gabrielloni e Da Cunha. Ora a cinque partite dalla fine i lariani hanno la concreta possibilità, di realizzare il sogno verso la serie A.

Roberts a sorpresa fa partire dal primo minuto Barba al posto di Odenthal, che era in diffida. Al 3’ subito un tiro da fuori area di Aramu, che Semper blocca in sicurezza. Buona opportunità per Strefezza in area, il suo tiro viene respinto da Pissardo, ma Rutella ferma per un fallo precedente. Il Como non riesce a sfondare e anche Da Cunha al 25’ ci prova da lontano, ma Pissardo blocca a terra. Il Como ci prova solo con tiri dalla distanza, questa volta è il turno ancora di Strefezza, ma la palla è centrale. Al 37’ Bari pericoloso, Bellomo pesca Puscas al limite, ma il suo tiro è fuori. La partita si sblocca definitivamente al 37’, quando Cutrone sfugge al controllo sulla sinistra e mette un pallone invitante davanti alla porta, dove Gabrielloni da solo, di testa non ha difficoltà ad insaccare. Grande occasione per il raddoppio al 45’, sempre Cutrone sulla destra servito da Strefezza, entra in area, Pissardo respinge con difficoltà il suo destro, Gabrielloni pressato arriva scoordinato sulla palla e non riesce a tirare. La ripresa si apre al 4’ con una galoppata centrale di Gabrielloni, che arrivato in area serve a destra, Strefezza che attende un attimo prima di tirare e contrastato ne esce un tiro centrale e debole. Il raddoppio è nell’aria e arriva al 15’, grande azione partita da Gabrielloni, che riesce a servire a destra Strefezza, il fantasista trova un corridoio per Cutrone, che alza la testa e serve con un rasoterra da vanti alla porta Da Cunha che non sbaglia. Il Bari replica subito con un gran colpo di testa di Puscas, ma Semper si distende e mette in angolo. Al 30’ bella punizione di Verdi sul secondo palo, dove arriva Barba ma devia sopra la traversa. All 89’ il Bari riapre la partita, dopo una mischia in area dopo una respinta corta di Semper, dove il più lesto è Puscas che con una girata sotto porta, mette nell’angolino di potenza. COMO-BARI 2-1 Marcatori: Gabrielloni al 38' pt; Da Cunha al 15', Puscas al 45' st. COMO (4-4-2): Semper 7; Iovine 6,5, Goldaniga 6,5 , Barba 6,5, Sala 7 (dal 42' st Ioannou sv); Strefezza 7 (dal 31' st Baselli sv), Bellemo 6,5, Braunoder 6,5, Da Cunha 7 (dal 20' st Chajia 6,5); Cutrone 7 (dal 31' st Gioacchini sv), Gabrielloni 7,5 (dal 20' st Verdi 6,5). A disposizione: Vigorito, Curto, Odenthal, Abildgaard, Ballet, Nsame, Cassandro. All. Roberts 7. BARI (3-5-2): Pissardo 6,5; Matino 6,5 (dal 9' st Achik 6), Vicari 5,5, Zuzek 5,5; Pucino 6,5 , Bellomo 7 (dal 27' st Morachioli 6), Maita 6 (dal 9' st Edjouma 6), Benali 5,5, Dorval 6,5 (dal 38' st Ricci sv); Aramu 6,5 (dal 9' st Nasti 6), Puscas 7. A disposizione: Brenno, Achik, Lulic, Maiello, Diaw, Guiebre, Natuzzi, Acampora. All. Iachini. Arbitro: Rutella di Enna 6,5.