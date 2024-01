Coppa d’Africa 2024, tocca a Senegal e Camerun: formazioni e dove vedere le partite

Milano, 14 gennaio 2024 – Dopo i gironi A e B tocca alle squadre dei successivi, il C e D, scendere in campo per la prima giornata della Coppa d’Africa 2024. Andiamo ad analizzare le quattro partite che potranno essere seguite domani sempre in chiaro su SportItalia.

I campioni pronti a difendere il titolo

Alle 15 italiane allo Stadio Charles Konan Banny di Yamoussoukro, sarà l’ora di rivedere all’opera i campioni in carica del Senegal contro il Gambia. I Leoni del Teranga hanno come unico obiettivo andarsi a giocare la testa del girone B contro il Camerun, dunque partire bene è fondamentale per arrivare allo scontro diretto nella seconda giornata forti di un successo. Tantissimo talento per Aliou Cissé che nel suo 4-3-3 vanta nomi come Sadio Mané e Ismaila Sarr in attacco, ma anche una vecchia conoscenza del Napoli come Kalidou Koulibaly in difesa. Dall’altra parte, il Gambia con vecchi volti della Serie A come Colley, Barrow e Ceesay, cercherà di mettere i bastoni tra le ruote ai campioni. Queste le probabili formazioni.

Senegal (4-3-3): E. Mendy; Ballo-Touré, Koulibaly, A. Diallo, F. Mendy; P. Gueye, I. Gueye, P.M. Sarr; Mané, Jackson, I. Sarr.

Gambia (4-3-3): M. Jobe; Touray, Omar Colley, J. Gomez, Janko; Ngum, Barry, Adams; Musa Barrow, Ceesay, Ablie Jallow.

Prima insidia per il Camerun, c’è la Guinea

La seconda gara del girone C è tutt’altro che semplice per il Camerun che, nonostante parta con i favori del pronostico, si troverà di fronte l’agguerrita Guinea. Alle ore 18 al Charles Konan Banny Stadium i Leoni Indomabili cercheranno di strappare i tre punti contro la squadra di Diawara che ha in Josuha Guilavogui del Mainz uno dei suoi giocatori chiave. Questi gli undici probabili titolari delle due squadre.

Camerun (3-5-2): Onana; Castelletto, Moukoudi, Wooh; Tolo, Anguissa, Ntcham, Kemen, Yongwa; Nkoudou, Ngamaleu.

Guinea (4-3-3): Koné; Conté, Jeanvier, Diakhaby, Sylla; Camara, Cissé, Konaté; Guilavogui, Bayo, Kamano

Big match tra Algeria e Angola

Comincia col botto l’avventura in Coppa d’Africa per Algeria e Angola, due squadre che verosimilmente si giocheranno la prima posizione nel raggruppamento D. Alle ore 21 a Bouaké, Mahrez e compagni vorranno subito dettare il ritmo e imporsi nel proprio girone contro una squadra, quella dove milita il cagliaritano Luvumbo Zito, che sa essere molto insidiosa. Un match tutto da vivere, dal risultato davvero incerto. Queste le probabili formazioni.

Algeria (4-3-3): Mandrea; Atal, Mandi, Bensebaini, Ait Nouri; Chaibi, Bentaleb, Bennacer; Mahrez, Belaili, Bounedjah.

Angola (4-3-3): Cipriano Da Cruz; To Carneiro, Buatu, Gaspar, Fredy; Keliano, Milson, Augusto; Luvumbo, Show, Mabululu.

Dove vedere la Coppa d’Africa in tv

Tutta la trentaquattresima edizione della Coppa d'Africa sarà disponibile in chiaro, dato che l'emittente di riferimento è SportItalia visibile ai canali 60 o 560 del digitale terrestre. In alternativa, anche canale 5060 per chi utilizza il decoder Sky.