Coppa d'Africa 2024 in tv: domani tocca a Mali e Tunisia. Probabili formazioni, orario e dove vederla

Milano, 15 gennaio 2024 - Nel serratissimo calendario dei gironi di Coppa d'Africa 2024 non ci si ferma nemmeno per un giorno e domani, martedì 16 gennaio, sarà la volta di altre tre partite. Burkina Faso e Mauritania alle 15 italiane chiudono la prima giornata del gruppo D, mentre tutto il girone E giocherà tra il pomeriggio e la sera. Andiamo a vedere nel dettaglio le tre sfide in programma nella giornata di domani e le probabili formazioni, oltre a ricordare dov'è possibile seguire questa trentaquattresima edizione della Coppa d'Africa.

Burkina Faso favorito, ma occhio ai Mourabitoune

Gli Stallions del Burkina Faso godono di tutti i favori del pronostico nel match d'apertura della loro Coppa d'Africa contro la Mauritania. Partita alle ore 15 italiane che si disputerà allo Stade de la Paix di Bouake. Tante le motivazioni però che spingono la squadra di Al-Murabitun, una su tutte la voglia di centrare il primo successo in una manifestazione della CAF (Confederazione Africana) dopo aver fallito i due precedenti. Sfida nella sfida quella tra il centravanti Dango Ouattara, attaccante di fisico classe 2002 del Bournemouth, contro il difensore mauritano Aly Abeid. Il giocatore della Premier League ha messo a segno 4 reti nelle qualificazioni alla manifestazione, dunque va da sé che dai suoi piedi passeranno quasi tutte le chance di vittoria del Burkina Faso. Di seguito le probabili formazioni del match:

Bourkina Faso (4-2-3-1): Koffi; Guiebre, Yago, Tapsoba E., Kaboré; Guira, Sangaré; Bandé, Dango Ouattara, Bangré; Tapsoba A.

Mauritania (4-4-2): Diaw; Abeid, Houeibib, N'Diaye, Keita; Koita, Mahmoud, Bodda, Fofana; Tanjy, Kamara

La Tunisia non vuole sbagliare all'esordio

Se gli uomini di Qaderi voglio essere tra i protagonisti di questa competizione sarà fondamentale partire con il piede giusto nel girone D. Alle ore 18 allo Stadio Amadou Gon Coulibaly la formazione tunisina gode di tutti i favori del pronostico contro la non irreprensibile Namibia. Il commissario tecnico Benjamin si affida alla potenza di Tjiueza per cercare il colpaccio, ma dall'altra parte Skhiri, Sliti e compagni (oltre a Kechrida in difesa) hanno sicuramente un tasso tecnico più elevato. Ma attenzione però, il campo è sempre l'ultimo a parlare. Questi i possibili primi undici per entrambe le squadre.

Tunisia (4-3-3): Ben Said; Kechrida, Abdi, Meriah, Talbi; Ben Romdhane, Skhiri, Laidouni; Sliti, Jouini, Achouri Namibia (4-3-3): Ndisiro; Nyambe, Hanamub, Petrus, Amutenya; Shitembi, Haukongo, Limbondi; Hotto, Tjiueza, Shalulile

L'outsider Mali per dare fastidio al Sudafrica

La partita più attesa della giornata di domani è senza dubbio quella tra le Aquile maliane e i Bafana Bafana del Sudafrica alle ore 21 all'Amadou Gon Coulibaly di Korhogo. Per quanto riguarda le Aquiile, Il tecnico francese Chelle deve fare i conti con assenze pesanti come quelle di Doucouré, Djenepo e dell’atalantino Touré, nonostante ciò il talento c'è basta citare Samassekou e il centrocampista del Tottenham Bissouma. Certo, formazione non da prima fascia, ma che ha le potenzialità per diventare una vera e propria mina vagante, soprattutto in caso di accesso al turno successivo. Dall'altra parte, lievemente favorita in questo match, c'è il Sudafrica. Formazione da "seconda fascia" nel ranking di tutta la competizione, con il commissario tecnico Hugo Broos che può contare su giocatori come Sibisi in difesa, Modiba a centrocampo e la stella offensiva Tau dell'Al-Ahly. Mali e Sudafrica, tra l'altro, si sono incontrate solamente due volte nei precedenti: 2015 e 2019 entrambe amichevoli, due vittorie sudafricane. Di seguito le probabili formazioni per questa partita.

Mali (4-3-3): Diawara; H. Traore, Niakate, Fofana, Sacko; Haidara, Coulibaly, Bissouma; M. Doumbia, Sissoko, Koita. Sudafrica (4-2-3-1): Mothwa; Mudau, Xulu, Sibisi, Modiba; Mokoena, Sithole; Lepasa, Zwane, Tau; Mayambela.

Dove vedere la Coppa d'Africa 2024 in tv

Tutta la trentaquattresima edizione della Coppa d'Africa sarà disponibile in chiaro, dato che l'emittente di riferimento è SportItalia visibile ai canali 60 o 560 del digitale terrestre e sul canale 61 SoloCalcio. In alternativa, anche canale 5060 per chi utilizza il decoder Sky.