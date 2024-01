Coppa d’Africa 2024: solo pareggio per Nigeria ed Egitto, ok la Costa d'Avorio, Ghana beffato

Milano, 14 gennaio 2024 – È ufficialmente cominciata la Coppa d’Africa 2024, con i gironi A e B che hanno disputato la prima giornata. Otto squadre in campo con il match inaugurale tra Costa d’Avorio e Guinea-Bissau. Andiamo a ripercorrere tutti i risultati dei quattro match disputati.

Buona la prima per la Costa d’Avorio

Ripercorrendo in ordine cronologico, cominciamo dalla gara di apertura della competizione ovvero quella che sabato 13 ha messo di fronte i padroni di casa della Costa d’Avorio e la Guinea-Bissau. Partono bene gli Elefanti che rifilano un netto 2-0 agli avversari, grazie al gol al 4’ dell’ex Udinese Seko Fofana che trova l’angolino sul suo tiro a giro di destro e poi al 58’ con Krasso, l’attaccante della Stella Rossa, che si libera bene della difesa dentro l’area e buca la porta. Poco da segnalare per quanto riguarda la Guinea-Bissau che ha sostanzialmente subito il ritmo della squadra di Gasset senza mai reagire davvero o impensierendo la difesa avversaria.

Costa d’Avorio 2-0 Guinea-Bissau. Fofana (CDA) 4’, Krasso (CDA) 58’.

Osimhen non basta, la Nigeria pareggia con la Guinea Equatoriale

La Nigeria non parte con il piede giusto in questa Coppa d’Africa, a dimostrazione che sarà una manifestazione all’insegna dell’incertezza. Le Aquile Verdi hanno subito una chance all’inizio con Zaidu che sbaglia clamorosamente un tap-in a porta vuota. La Guinea Equatoriale segna nell’unica vera occasione da gol, con il monzese Machin che al 36’ sfrutta un errore di Iwobi e serve l’assist per Edu Salvador che fa 1-0. Dopo due minuti arriva la risposta nigeriana con Osimhen che mette dentro a porta sguarnita dopo un bell’affondo di Lookman. Nella ripresa solo Super Aquile: gli italiani Lookman, Osimhen e Aina si mangiano di tutto, in particolare il centravanti del Napoli che fallisce anche un uno contro uno con Owono. Finisce 1-1 tra la favorita Nigeria e la Guinea Equatoriale.

Nigeria 1-1 Guinea Equatoriale. Edu (GEQ) 36’, Osimhen (NIG) 38’

Classifica girone A: Costa d’Avorio 3, Nigeria 1, Guinea Equatoriale 0, Guinea-Bissau 0

Salah al 97’ regala un punto d’oro a un brutto Egitto

Solo grazie a un recupero di quasi dieci minuti l’Egitto è riuscito a salvare quantomeno la faccia dopo un match giocato decisamente sotto tono contro il Mozambico. Mohamed ha aperto le marcature al secondo minuto, poi nei primi venti minuti del secondo tempo il Mozambico ha dettato legge e ha ribaltato la partita. Solo grazie a un rigore del solito Momo Salah i vicecampioni sono riusciti a portare via un punto.

Egitto 2-2 Mozambico. Mohamed (EGI) 2’, Witi (MOZ) 55’, Clésio Bauque (MOZ) 58’, Salah rig. (EGI) 97’.

Capo Verde beffa il Ghana al 92'

Clamoroso quanto avvenuto nella seconda partita del girone B tra il Ghana e Capo Verde. Nelle fasi iniziali dell’incontro gli uomini del ct Pedro Leitao Brito partono bene e lamentano un presunto fallo di mano non ravvisato in area avversaria già al 4′. Arriva poi il gol poco prima del ventesimo minuto con Jamiro Monteiro. Serve una scossa alle Black Star e ci prova al 36' Konigsdorffer che prende il palo, poi poco più tardi arriva anche un gol annullato per fuorigioco ad Ashimeru. Nel secondo tempo arriva la rete al 56' di Alexandre Djiku dagli sviluppi di corner che rimette le cose a posto. Poco dopo altra occasione per il Ghana con Semenyo che entra in area dalla destra e cerca Paintsil che però non riesce a controllare bene il pallone che viene riconquistato dagli avversari. A dieci dalla fine chance per i capoverdiani con il giocatore della Salernitana Jovane Cabral che entra in area dalla sinistra e semina il panico per poi andare al tiro da posizione defilata che viene respinto dal portiere. La partita sembra andare verso un pareggio che, tutto sommato, fa molto più felici gli Squali Blu. Al secondo minuto di recupero però Gilson Benchimol cerca e trova Garry Mendes Rodrigues che riesce a superare difesa e portiere trovando il gol del definitivo 1-2. Successo insperato per Capo Verde che vola così al primo posto nel girone, mentre il Ghana lunedì 22 si giocherà un vero e proprio spareggio contro il Mozambico in attesa dell'Egitto.

Ghana 1-2 Capo Verde. Monteiro (CAV) 17', Djiku (GHA) 56', Rodrigues (CAV) 92'

Classifica girone B: Capo Verde 3, Egitto 1, Mozambico 1, Ghana 0.