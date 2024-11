Atalanta domani sera a Parma: nel mirino la settima vittoria consecutiva

Bergamo, 22 novembre 2024 – Domani sera alle 20.45 l’Atalanta, impegnata nell’anticipo serale al Tardini di Parma, cerca la settima vittoria consecutiva e il suo undicesimo risultato utile consecutivo dopo un filotto da otto successi e due pareggi.

Contro i gialloblu ducali la Dea ha una striscia aperta di sei successi consecutivi. Trasferta che apre un ciclo infinito da un minimo di 29 partite nel prossimo quadrimestre, ma il conto dei match da giocare potrebbe salire in base ai risultati in Champions, in Supercoppa italiana e in Coppa Italia.

Gasperini come sempre non farà turn over in vista della successiva trasferta di martedì a Berna sul campo dello Young Boys. Le scelte tecniche però saranno dettate anche dalle condizioni fisiche di alcuni giocatori.

Ademola Lookman

Davanti non sono al massimo Lookman, che ha preso un pestone nell’ultimo allenamento di lunedì con la Nigeria e ha dovuto saltare il match contro il Ruanda, e De Ketelaere, che ha dovuto rinunciare alla convocazione del Belgio per un problema al bicipite femorale.

Uno dei due potrebbe accomodarsi in panchina, probabilmente il belga, per essere poi al meglio in Champions contro lo Young Boys: Gasp, oltre al centravanti Retegui, ha comunque diverse alternative, come Samardzic da trequartista e Zaniolo che scalpita per avere la sua prima occasione da titolare.

Discorso analogo per Zappacosta, a riposo per un problema muscolare accusato contro l’Udinese, con Bellanova al suo posto a sinistra, e per Kolasinac, anche lui fermo per un risentimento muscolare, mentre per Djimsiti, che sta recuperando dalla distorsione alla caviglia rimediata contro l’Udinese, si deciderà in extremis.

Possibile che scali da terzo difensore De Roon, data anche l’indisponibilità di Godfrey. Prima convocazione stagionale, 171 giorni dopo la rottura del legamento crociato, per Scalvini che però non è ancora pronto atleticamente per giocare e sarà in panchina per tornare a respirare il clima della serie A.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Keita, Estevez; Man, Sohm, Cancellieri; Bonny. All. Pecchia.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; De Roon, Kossounou, Hien; Bellanova, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Samardzic, Lookman; Retegui. All. Gasperini.

Diretta sabato dalle 20.45 su DAZN e SkySport