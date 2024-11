Atalanta, Giorgio Scalvini di nuovo in campo dopo 163 giorni dalla rottura del crociato

Bergamo, 16 novembre 2024 – Dopo appena 163 giorni dall’infortunio subito il 2 giugno contro la Fiorentina, e dall’intervento chirurgico del giorno successivo di ricostruzione del legamento crociato del ginocchio, ieri Giorgio Scalvini è tornato ufficialmente in campo, schierato nella partitella in famiglia disputata stamattina dall’Atalanta al centro sportivo di Zingonia.

Test a ranghi misti, quello di venerdì mattina, tra la squadra di Gasperini e quella under23 di serie C, con due squadre con casacca bianca e nera, per un 3-3 finale, dopo due tempi da 35 e 30 minuti davanti a circa duecento spettatori presenti nella tribunetta affacciata sul campo centrale.

Ma tutti gli occhi dei presenti erano puntati su Scalvini, che si è mosso con sicurezza in campo, sfiorando anche il gol. Recupero completato con almeno un mese abbondante di anticipo per il non ancora 21enne difensore di Palazzolo che a questo punto, salvo imprevisti, sarà convocato sia per la trasferta di sabato prossimo a Parma che per quella successiva a Berna il 27 contro lo Young Boys.

Giorgio Scalvini esce dal campo sofferente

Dalla partitella in famiglia, dove hanno brillato segnando un gol a testa il 18enne Bonanomi e il 17enne Artesani, sono arrivate altre buone notizie per Gasperini, che ha già ritrovato Nicolò Zaniolo, regolarmente schierato e autore di un assist, a soli cinque giorni dal fastidio inguinale che lo aveva costretto ad uscire dal campo nel finale contro l’Udinese. Ora due giorni di riposo per i nerazzurri che lunedì torneranno a lavorare a Zingonia con il ritorno dei nazionali.