Atalanta, Lookman in lizza per il Pallone d’oro africano

Bergamo, 19 novembre 2024 – L’attaccante atalantino Ademola Olajede Lookman è tra i cinque giocatori selezionati per il pallone d’oro africano, il premio per il “Calciatore africano dell’anno”, che verrà assegnato il prossimo 16 dicembre.

I candidati

Il 27enne bomber, inglese di nascita e crescita ma nigeriano per via dell’origine dei genitori da quando ha 19 anni, è stato selezionato tra i cinque finalisti insieme al portiere sudafricano Ronwen Williams, al difensore marocchino Achraf Hakimi, all'ala ivoriana Simon Adingra e l'attaccante della Guinea Serhou Guirassy.

Lookman, unico giocatore africano selezionato un mese fa tra i 30 finalisti del Pallone d’oro 2024, classificatosi 14° nella graduatoria finale, è il favorito per il premio di giocatore africano dell’anno a succedere al connazionale Osimhen trionfatore nel 2023 grazie all’annata dello scudetto con il Napoli.

I numeri

L’ex Lipsia e Leicester in questo 2024 è stato l’eroe della finale di Europa League a Dublino, con la tripletta che ha steso il Bayer Leverkusen, e in questo avvio di stagione sta viaggiando a 8 gol segnati in 13 gare con l’Atalanta tra serie A e Champions. Complessivamente Lookman ha segnato 40 gol dall’agosto 2022 in maglia nerazzurra: 15 la prima stagione, 17 nella successiva. Con la Nigeria è a 8 gol, ma nel 2024 ha segnato tre gol a gennaio in Coppa d’Africa e poi altri due nelle successive partite di qualificazioni alla prossima competizione continentale. Il giocatore oggi è rientrato a Bergamo dopo gli impegni con le Aquile Verdi, dopo aver saltato l’ultima partita contro il Ruanda per una botta al piede rimediata n allenamento.