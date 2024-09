Pallone d’Oro 2024, chi sono i trenta candidati al premio di miglior giocatore

Roma, 4 settembre 2024 – Non ci sono calciatori italiani nella lista dei 30 candidati al Pallone d'Oro del 2024 fra i quali, tramite votazione, verrà scelto colui che riceverà il premio il 28 ottobre a Parigi. L'anno scorso nella lista ce n'era stato uno, l'interista Nicolò Barella. Per la prima volta dal 2003 a oggi nell'elenco di 'finalisti’ diffuso da France Football non ci sono Cristiano Ronaldo e Leo Messi.

Nella lista 2024 ci sono cinque giocatori di squadre italiane, due dei quali, i romanisti Dovbyk e Hummels, appena arrivati in Serie A (Hummels deve ancora scendere in campo). Presenti anche Calhanoglu e Lautaro Martinez dell'Inter e Lookman dell'Atalanta.

I 30 in lizza per il Pallone d’Oro