Dalla Nuova Guinea al debutto con gol: il sogno di Contè

Oumar Contè quasi stentava a crederci quando domenica scorsa a Legnago – appena due minuti dopo il suo ingresso in campo, al debutto assoluto in un campionato professionistico – ha gonfiato la rete con un perfetto diagonale che ha fissato il punteggio sullo 0-3. Un vero e proprio sogno per un ragazzino nato in Guinea 17 anni fa e arrivato a Ferrara soltanto un mese fa per giocare nella Primavera. La scorsa stagione l’attaccante classe 2007 ha giocato nel settore giovanile del Pisa, venendo utilizzato dalle selezioni Under 17 e Primavera. Il vincolo che lo legava al club nerazzurro però è venuto meno nel corso dell’estate, e la Spal ha fiutato l’affare assicurandoselo con l’obiettivo di farlo maturare nella squadra di Pedriali. In realtà nella Primavera spallina Conté ha giocato col contagocce, esordendo in Coppa Italia col Frosinone e in campionato col Padova tra fine ottobre e inizio novembre.

A quel punto, la situazione di emergenza della squadra di Dossena gli ha aperto le porte della prima squadra, con la quale è andato in panchina col Pineto e poi ha debuttato con gol col Legnago. Si tratta di un ragazzo forte fisicamente e molto veloce, una punta esterna che deve ancora migliorare tanto sotto il profilo tecnico ma può fare molto comodo alla Spal. In panchina il tecnico aveva a disposizione altri quattro atleti della Primavera. Tra questi, il più noto è Tommaso Angeletti, attaccante centrale classe 2005 che la scorsa stagione ha collezionato tre gettoni in serie C e uno in Coppa Italia. Simone Tarolli (classe 2007) è una mezz’ala sinistra con caratteristiche spiccatamente offensive, arrivato in biancazzurro nell’Under 15. Leroy Cecchinato (classe 2007) – cresciuto in una famiglia di circensi – è un attaccante esterno che gioca nella Spal da quando aveva otto anni e la scorsa stagione è stato più volte convocato nella Rappresentativa di Lega Pro Under 17. Infine, Alex Roda (classe 2008). Il più giovane di tutti, ma dotato di qualità e intelligenza calcistica fuori dal comune per un ragazzo di 16 anni.

Stefano Manfredini