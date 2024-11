Under 21, oggi l'amichevole Italia-Ucraina: orari e dove vederla

La Spezia, 19 novembre 2024 – L’amichevole di lusso giocata pochi giorni fa al Castellani di Empoli contro i pari età della Francia, nonostante un pari subito in rimonta dal 2-0 al 2-2, ha lasciato in dote diversi ottimi spunti all’Italia Under 21 di Nunziata, che contro i transalpini per larghi tratti del match ha giocato con grande qualità e personalità, comandando il gioco e creando buone opportunità da rete. Spunti positivi da confermare quest’oggi, nell'ultimo test amichevole del 2024 degli azzurrini, che a La Spezia, alle ore 18.15 (la gara sarà trasmessa in diretta su Rai 2 e in streaming su Rai Play) affronteranno i pari età dell’Ucraina: “Quello che abbiamo compiuto fino ad oggi è stato un percorso molto entusiasmante ed importanti – ha spiegato il CT degli azzurrini Carmine Nunziata in conferenza stampa –, nel quale, ogni volta che siamo scesi in campo, abbiamo saputo giocare con grande intensità. Dopo la gara contro l’Ucraina, ci rivedremo a marzo e sarà quindi importante seguire i ragazzi andandoli a trovare nei ritiri delle rispettive squadre. L’amichevole di domani (oggi ndr) sarà fondamentale per poter valutare la squadra e coloro che hanno giocato meno, ma a fare la differenza è sempre il collettivo”. Sul pari di pochi giorni fa contro la Francia: “Abbiamo giocato un’ottima partita contro una grande squadra, ma è anche vero che abbiamo commesso qualche errore tecnico e tattico che ci è costato i gol subiti”. Adesso, però, testa all’Ucraina, partita in cui sarà dato spazio per valutarlo a chi ha giocato meno, come Simone Pafundi: “I ragazzi dovranno cercare di sfruttare appieno questa chance, perché c’è pochissimo tempo per lavorare assieme. Questa volta ce n’è stato un po’ di più. Qualcosa cambieremo anche in base all’avversaria per poterne trarre vantaggio. Pafundi? Ha grandi qualità e spero possa avere anche nel club la possibilità di ricavarsi spazi”.

Le possibili scelte di Nunziata e Melgosa

La certezza del CT Nunziata sarà il modulo: il 4-3-2-1 che confermerà anche stasera. Tra i pali ci sarà ancora Desplanches, mentre nel pacchetto arretrato ci sarà spazio per Kayode, Coppola, Pirola e Ruggeri. Il centrocampo sarà invece formato da Prati, Casadei, Ndour, tra i più positivi contro la Francia. L’altra novità sarà sulla trequarti dove assieme a Gnonto dovrebbe esserci Pafundi a supporto della punta che sarà ancora Ambrosino. L’Ucraina del CT Melgosa risponderà invece con il 4-2-3-1: Gusev, Kozik, Batagov e Roman saranno i quattro che formeranno la linea di difesa a protezione del portiere Yermakov. Davanati alla difesa, invece, il tandem di mediana formato da Melnychenko, Lyakh. Davanti, infine, ci sarà il trio sulla trequarti composto da Veleten, Tsarenko e Bragaru, che avrà il compito di agire a supporto di Gorbach. Orari e dove vedere la gara in tv: la partita amichevole Italia-Ucraina Under 21 sarà trasmessa oggi, martedì 19 novembre, alle ore 18.15 in diretta in esclusiva su Rai 2 e in streaming su Rai Play.

Probabili formazioni:

Italia Under 21 (4-3-2-1): Desplanches; Kayode, Coppola, Pirola, Ruggeri; Prati, Casadei, Ndour; Pafundi, Gnonto, Ambrosino. Ct. Nunziata. Ucraina Under 21 (4-2-3-1): Yermakov; Gusev, Kozik, Batagov, Roman; Melnychenko, Lyakh; Veleten, Tsarenko, Bragaru; Gorbach. Ct. Melgosa