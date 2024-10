La storia del Pallone d’Oro e i candidati dell’edizione 2024

Il Pallone d'Oro, il premio individuale più ambito nel calcio, nasce nel 1956 grazie a un'idea di Gabriel Hanot, noto giornalista di France Football. Hanot desiderava creare un riconoscimento che premiasse il miglior calciatore europeo dell'anno, scelto tramite il voto di giornalisti specializzati nel settore. La prima edizione vide il trionfo di Stanley Matthews, leggendario calciatore inglese, e la cerimonia si tenne a Parigi, città che sarebbe poi diventata la sede tradizionale della consegna del premio.

Fino al 1995, il Pallone d’Oro era riservato esclusivamente ai calciatori europei che giocavano in club europei, escludendo così grandissimi talenti di altre nazionalità, come Pelé o Maradona, nonostante il loro impatto nel mondo del calcio. Tuttavia, in quell'anno, le regole cambiarono, permettendo anche a calciatori di qualsiasi nazionalità di essere premiati, purché militassero in squadre europee. La prima vittoria non europea fu di George Weah nel 1995, il leggendario attaccante liberiano del Milan.

Nel 2007, il Pallone d'Oro divenne ancora più inclusivo, permettendo la candidatura a giocatori di ogni parte del mondo, a prescindere dal campionato in cui militassero. Questa espansione globale del premio lo rese ancora più prestigioso, poiché ora considerava il miglior giocatore a livello planetario.

Un momento cruciale nella storia del premio è stata la partnership con la FIFA tra il 2010 e il 2015, quando il riconoscimento fu fuso con il premio FIFA World Player of the Year, dando vita al Pallone d’Oro FIFA. Tuttavia, dal 2016, le due entità si sono separate e il Pallone d'Oro è tornato sotto l'egida esclusiva di France Football.

Uno dei capitoli più significativi nella storia recente del Pallone d'Oro è la leggendaria rivalità tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Questi due giganti del calcio hanno condiviso il palcoscenico per oltre un decennio. Messi ha vinto il suo primo Pallone d'Oro nel 2009, mentre Ronaldo ha ottenuto il suo nel 2008. Da allora, i due si sono alternati quasi ogni anno, accumulando complessivamente 13 titoli (8 Messi, 5 Ronaldo) tra il 2008 e il 2023. Questo duello ha alimentato dibattiti in tutto il mondo su chi sia il più grande calciatore di tutti i tempi, con entrambi che hanno lasciato un segno indelebile nella storia del calcio.

La cerimonia del Pallone d'Oro 2024 si terrà il 28 ottobre presso il Théâtre du Châtelet a Parigi. Quest'anno, i candidati rispecchiano il meglio del calcio europeo, con molti giocatori provenienti dai top club del continente. Ecco i 30 candidati resi noti da France Football nei primi di settembre:

Lautaro Martínez (Inter)

Hakan Calhanoglu (Inter)

Ademola Lookman (Atalanta)

Artem Dovbyk (Roma)

Mats Hummels (Roma)

Jude Bellingham (Real Madrid)

Daniel Carvajal (Real Madrid)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Vinícius Júnior (Real Madrid)

Toni Kroos (Real Madrid)

Antonio Rudiger (Real Madrid)

Federico Valverde (Real Madrid)

Dani Olmo (Barcellona)

Lamine Yamal (Barcellona)

Nico Williams (Athletic Bilbao)

Ruben Dias (Manchester City)

Phil Foden (Manchester City)

Erling Haaland (Manchester City)

Rodri (Manchester City)

Martin Odegaard (Arsenal)

Declan Rice (Arsenal)

William Saliba (Arsenal)

Bukayo Saka (Arsenal)

Emiliano Martinez (Aston Villa)

Cole Palmer (Chelsea)

Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Harry Kane (Bayern Monaco)

Vitinha (Paris Saint-German)

La cerimonia del Pallone d'Oro, che un tempo si svolgeva in contesti più intimi, è diventata nel tempo un evento di portata globale, trasmesso in diretta televisiva e seguito da milioni di tifosi in tutto il mondo. L’evento, che si tiene da alcuni anni al Théâtre du Châtelet, rappresenta un momento culminante nella stagione calcistica internazionale, con la partecipazione delle principali stelle del calcio e delle personalità più influenti nel mondo dello sport e dello spettacolo.

Il Pallone d'Oro non è solo un riconoscimento per il miglior calciatore dell'anno, ma un vero e proprio simbolo di successo personale, della dedizione e della gloria nel calcio, capace di generare storie memorabili e di alimentare la leggenda di chiunque lo abbia vinto.