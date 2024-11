Atalanta, nell’anticipo di sabato sera a Parma attesi Lookman e De Ketelaere

Bergamo, 21 novembre 2024 – Nell’Atalanta impegnata sabato sera nell’anticipo al Tardini di Parma ci saranno quasi certamente Ademola Lookman e Charles De Ketelaere. L’anglo nigeriano e il belga anche oggi hanno lavorato a parte ma c’è ottimismo sulla possibilità concreta di averli entrambi a disposizione sabato sera.

Lookman ha preso un pestone nell’ultimo allenamento di lunedì con la Nigeria e ha dovuto saltare il match contro il Ruanda, mentre De Ketelaere ha dovuto rinunciare alla convocazione del Belgio per un problema al bicipite femorale. Possibilità di recupero meno quotate per Berat Djimsiti che si sta riprendendo dalla distorsione alla caviglia rimediata contro l’Udinese.

Quasi certamente saranno out Kolasinac, Zappacosta e Godfrey. Per quanto riguarda Giorgio Scalvini sicura la sua convocazione quasi certamente non potrà giocare nemmeno uno spezzone di gara: il difensore di Palazzolo non ha ancora ritrovato la giusta condizione fisica a 170 giorni dall’intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato del ginocchio. Servirà ancora qualche settimana prima che il centrale classe 2003 sia pronto a giocare, ma intanto sabato tornerà in panchina.